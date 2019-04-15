Правительство Литвы намерено пригласить Лукашенко на перезахоронение Калиновского

Литовское правительство намеревается пригласить на церемонию перезахоронения Кастуся Калиновского и других повстанцев 1863 года руководство Беларуси, Украины и Польши.

Церемония перезахоронения пройдет осенью 2019 года, сообщил сегодня министр культуры Литвы Миндаугас Кветкаускас. Он отметил, что Литва после заседания литовской правительственной комиссии решила предложить формат церемонии, предполагающей приглашение руководства Польши, Украины и Беларуси, сообщает 15min.lt .

Останки будут захоронены на вильнюсском кладбище Расу, где сейчас реконструируют часовню. Точная дата церемонии пока не определена. Имена всех повстанцев будут написаны на трех языках - литовском, польском и белорусском, так как восстание имело важность для этих стран.

Напомним, что осенью 2017 года в Вильнюсе на горе Гедимина были найдены четыре могилы. Впоследствии стало известно, что останки в могилах принадлежат казненным повстанцам 1863 года, один из них - Зыгмунт Сераковский, его идентифицировали ученые. Также были найдены косвенные доказательства того, что среди останков был и Кастусь Калиновский, руководитель восстания. Ученые сделали такой вывод по форме черепа, однако для точности данных необходима генетическая экспертиза.