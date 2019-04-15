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В Гомеле судят начальника ТЭЦ сахарного комбината и бывшего спецназовца по делу об арсенале оружия

16.04.2019 16:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В суде Гомельского района начались слушания уголовного дела о незаконных действиях с оружием и боеприпасами, сообщает БелаПАН. 15−16 апреля проходит допрос обвиняемых, их трое: начальник ТЭЦ Городейского сахарного комбината Леонид Штейн, житель Лунинецкого района Василий Грицкевич и житель Столбцов Николай Домбровский.


Городейский сахарный комбинат. Фото: Оксана Петрова, TUT.BY

Уголовное дело было возбуждено после задержания 7 сентября под Гомелем начальника ТЭЦ. При досмотре его автомобиля милиция нашла автомат Калашникова, пистолеты Макарова и ТТ, гранаты и взрывпакеты. При обыске по месту жительства в поселке Городея Несвижского района правоохранители обнаружили арсенал: пулемет, пять автоматов, по 10 винтовок и пистолетов, 28 гранат, 265 взрывных устройств, 2 кг взрывчатых веществ и около 10 тысяч патронов различного калибра.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 295 УК (Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ).

«Имел столько оружия, потому что мало ли что случится… Резко, как в Украине. А ты не готов»

В ходе следствия правоохранителями были задержаны житель Лунинецкого района и житель Столбцов. Их обвиняют в продаже оружия Леониду Штейну.

В суде Штейн полностью признал вину. Он отметил, что является охотником и рыболовом, а также коллекционирует оружие, хотя и знает о незаконности такого увлечения. Первый пистолет в его коллекции появился в 90-х, остался в наследство от дедушки. Примерно в 2006—2007 году обвиняемый через родственника познакомился с жителем Столбцов, который продал ему пулемет. По словам Штейна, он «догадывался», что продавец оружия — офицер и служит в спецназе, воинской части 3214.


В этом гараже нашли склад оружия. Фото: Оксана Петрова, TUT.BY

По словам начальника ТЭЦ, часть оружия он покупал у жителя Столбцов, часть — у жителя Лунинецкого района, который работал егерем. Автомат Калашникова обвиняемый приобрел, по его словам, за 1300 долларов, пистолеты — по цене от 300 до 750 долларов, пулемет — 300 долларов. Все оружие и взрывчатка были боеспособны. Часть оружия подвергалась изменениям.

О мотивации иметь столько оружия Штейн на суде пояснял, что это — его «пагубная страсть». 7 сентября он ехал в Гомель к приятельнице. При себе имел автомат, пистолет, взрывчатку для того, чтобы «на обратном пути где-нибудь спокойно пострелять». «Имел столько оружия, потому что мало ли что случится, в дороге, например. Резко, как в Украине. А ты не готов», — пояснял Штейн.



«Он убедил меня, что это не для охоты, не для перепродажи, а для коллекции»

16 апреля показания в суде давал обвиняемый Василий Грицкевич. Ранее он работал егерем, признает вину частично. Он пояснил, что действительно продавал Штейну винтовки. Но сам их не приобретал: оружие было найдено на территории дома и двора. Василий Грицкевич считает, что все оружие осталось от его предков, в первую очередь отца и дедушки. Одну винтовку он нашел в борти (улей на дереве), вторую — при демонтаже старого сарая, часть оружия — в старом доме матери. По его словам, оружие было ржавое и неисправное.

Так как Грицкевич приятельствовал со Штейном, то часть найденного продал ему для коллекции. «Он убедил меня, что это не для охоты, не для перепродажи, а для коллекции. Я видел, что он — человек серьезный», — сказал бывший егерь. По его словам, за старое неисправное оружие он получил около 100−150 долларов. При обыске дома у него нашли 5100 долларов. На суде обвиняемый пояснил, что эти деньги собирались всей семьей на лечение дочери и не являются доходом от продажи оружия.

Также Грицкевичу вменяется дарение Штейну штык-ножа. «Это было, а когда именно? Четвертуйте — не помню. Ну друг же. Увидел у меня этот штык-нож, отказать нельзя. Он лежал дома на тумбочке, я сказал — бери, а что делать?» — пояснил обвиняемый.

«Полный бред и клевета. Ему грозит десять лет, ему надо что-то говорить»

Третий обвиняемый, Николай Домбровский, обвиняется в реализации пулемета, взрывчатых веществ и гранат Леониду Штейну, а также в изменении модификации оружия — переделке холостого в стреляющее. Речь идет о макете автомата Калашникова, в котором фальшствол был заменен на настоящий, вставлен рабочий затвор вместо имитации, и других манипуляциях с оружием.

Штейн на прошлом заседании утверждал, что пулемет он купил у Домбровского, как и гранаты, и взрывные вещества. По его словам, он подарил Домбровскому макет автомата Калашникова, тот переделал его в настоящий и продал начальнику ТЭЦ.

Николай Домбровский служил до задержания в воинской части 3214 (спецназ), был командиром взвода. Он руководил личным составом, отвечал за проведение занятий по боевой подготовке, теории и практике, подрывному делу.

На суде Домбровский полностью отрицает свою вину в незаконных действиях с оружием и боеприпасами. Инкриминируемые ему деяния обвиняемый назвал на суде «полным бредом и клеветой». Он говорил, что не продавал Штейну ни пулемет, ни гранаты, ни взрывчатые вещества. «Чтобы это продавать или передавать кому-то, надо это иметь. У меня провели двадцать обысков и нашли только горсть ржавых патронов, и всё», — подчеркнул командир взвода.

Он не отрицает факт знакомства со Штейном. На вопрос прокурора, какие у Штейна основания оговаривать приятеля, Домбровский ответил, что «любого человека можно или уговорить, или запугать, или что-то еще». «Ему сейчас пятьдесят лет, грозит десять лет, то есть выйдет в шестьдесят. Ему надо что-то говорить», — заявил Домбровский.

Обвиняемый добавил, что макет автомата Калашникова Штейн действительно ему дарил, но через пару лет забрал обратно. Никаким изменениям он макет автомата не подвергал.

По сути эпизода о передаче Штейну пакета с патронами Домбровский пояснил, что в пакете были не патроны, а специальные дюбеля для строительно-монтажного пистолета.

Он добавил, что на занятиях в воинской части ведется учет боеприпасов, гранат, взрывчатых веществ и так далее. Домбровский не слышал, чтобы в части недосчитались всего этого. Наличие у Штейна при обыске патронов с определенной маркировкой (такие же есть на вооружении в части) обвиняемый пояснил тем, что такие патроны стоят на вооружении многих воинских частей Беларуси и СНГ.

Находку у Домбровского при обыске корпуса от взрывпакета он объяснил тем, что делал наглядные пособия для занятий с военнослужащими.

Процесс продолжается допросом свидетелей.

 
Теги: знакомства, Гомель
 
 
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Уголовное дело было возбуждено после задержания 7 сентября под Гомелем начальника ТЭЦ. При досмотре его автомобиля милиция нашла автомат Калашникова, пистолеты...
 
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