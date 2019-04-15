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Минский аэропорт меняет правила: если ручная кладь не поместится в лоток, ее придется сдать в багаж

16.04.2019 16:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 1 мая Национальный аэропорт «Минск» внедряет новую систему проверки багажа. Теперь при прохождении досмотра пассажиры будут помещать ручную кладь в специальный лоток. Если она превысит установленные параметры, чемодан или сумку придется сдать в багаж.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

С 1 мая вся ручная кладь будет помещаться в специально разработанные лотки и, как и прежде, отправляться на проверку в интраскоп — специальный рентгеновский прибор, который позволяет исследовать содержимое чемодана без необходимости его открывать.

Если ручная кладь превысит размеры лотка, пассажиру придется вернуться на стойку регистрации и сдать свой чемодан. Взять с собой на борт можно чемодан или сумку, параметры которых не более 55*40*20 см.

— Запуск такой системы позволит сократить время на прохождение процедуры досмотра и увеличить пропускную способность пункта, что особенно актуально в преддверии летнего сезона, — говорится в сообщении компании «Белавиа».

 
Теги: Минск
 
 
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С 1 мая Национальный аэропорт «Минск» внедряет новую систему проверки багажа.
 
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