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В день республиканского субботника поезда в метро будут ходить чаще

16.04.2019 17:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минское метро изменит график движения поездов 20 апреля, в день республиканского субботника. Об этом сообщает сайт столичной подземки.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

20 апреля в Беларуси пройдет республиканский субботник. В этот день поезда в метро будут ходить чаще.

С 7.00 до 9.00 интервал движения поездов составит три минуты (обычно в это время по субботам — пять минут), с 9.00 до 18.00 — пять минут.

— Основная задача — подвоз людей к местам субботника, — объясняют в Минском метрополитене. — На каждой линии метро будут по два резервных состава. При необходимости их задействуют для перевозки.

 
 
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Минское метро изменит график движения поездов 20 апреля, в день республиканского субботника. Об этом сообщает сайт столичной подземки
 
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