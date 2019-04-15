В день республиканского субботника поезда в метро будут ходить чаще

Источник материала: Tut.by

Минское метро изменит график движения поездов 20 апреля, в день республиканского субботника. Об этом сообщает сайт столичной подземки.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

20 апреля в Беларуси пройдет республиканский субботник. В этот день поезда в метро будут ходить чаще.

С 7.00 до 9.00 интервал движения поездов составит три минуты (обычно в это время по субботам — пять минут), с 9.00 до 18.00 — пять минут.

— Основная задача — подвоз людей к местам субботника, — объясняют в Минском метрополитене. — На каждой линии метро будут по два резервных состава. При необходимости их задействуют для перевозки.