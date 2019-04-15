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«Хотя бы нашелся». Каким был последний путь двухлетнего Вани, которого искали всей страной

16.04.2019 17:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Двухлетний Ваня Волошин ушел от мамы с папой в среду 10 апреля. «Вышел из дома в неизвестном направлении», — написали в милицейской сводке. Мальчика нашли через три дня. Он лежал в мелиоративном канале между родными Любашками и Головчицами, где живет его бабушка. Тело Вани выдали родителям на четвертые сутки после его исчезновения. Мальчик все-таки вернулся домой, чтобы два дня спустя навсегда его покинуть. В последний путь его провожали всей большой семьей и всем маленьким селом.


Гроб с телом Вани вынесли из дома в 12.00. Его пронесли по единственной сельской улице мимо пустых хат, полузаброшенных участков, поклонного креста на перекрестке и фермы. На гравийке маленький гроб бережно уложили в старый Volkswagen Golf, который пригнал сосед. Много места он не занял. Рядом с ним села мать Вани, 18-летняя Алена, и его бабушка. Отец мальчика, Виктор, шел в похоронной колонне среди скорбящих родственников, друзей и односельчан.

Своего погоста в Любашках нет. Тело Вани предали земле на кладбище возле соседних Огородников, у Крестовоздвиженской церкви.


Куда ушел Ваня?

В день своего исчезновения, 10 апреля, Ваня играл с детьми во дворе. Ближе к трем мама забрала его переодеть. Сын играл в комнате, Алена пошла готовить и заниматься уборкой. Как и когда Ваня вышел из дома, никто не знает. В какой-то момент девушка оглянулась, а сына нет рядом. Когда стала искать, ей сказали, что Ваня вроде как ушел к дедушке. Около 21.00 выяснилось, что мальчик пропал.

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Оказалось, Ваня сам пошел в соседнюю деревню Головчицы. По одной версии семьи, он хотел навестить свою бабушку по маминой линии, которая там живет. По другой — встретиться со своими маленькими друзьями. Дело в том, что в Головчицы некоторое время назад перевез свою большую семью сосед Волошиных — а раньше дети друг с другом хорошо общались, вместе гуляли. По словам местных, старшие дети дорогу знали и часто ходили из Любашек в Головчицы. По трассе это километров шесть, через поле — около трех. Ребятня, естественно, всегда шла по короткой дороге.


— Ваня у нас самостоятельный был. Он любил сам играться, — рассказал TUT.BY дед Вани, тоже Иван, — Мы сначал ж думали, что его украли. Тут же деревня маленькая, где тут потеряться? А потом выяснилось, что ушел. Он же и по-легкому одет был, без куртки. В мастерке тоненькой.


Ваня вышел из деревни на поле и пошел по вытоптанной трактором тропинке. Метров через 500 он пришел в рощу, где стоит заброшенное здание.

— Там была раньше поливная, насосы стояли, — объяснил староста Любашек Михаил Куделько.

У кромки леса тропинка заканчивается. Дальше Ваня пошел напрямик через поле. Возле старой поливной мы нашли детский кроссовок, который впоследствии отец Вани опознал по фотографии.


Через два километра Ваня пришел к мелиоративному каналу, за которым находятся Головчицы. Мальчик нашел мелкое место и попытался перейти ров вброд. Уровень воды там низкий. Ване — где-то по пояс.

Там его тело и обнаружили на третий день поисков волонтеры-поисковики из Минска. Ваня лежал в воде в 2,5 километрах от дома, в 500 метрах от бабушки и в шагах 20-ти от деревянного мостика из досок, которым пользуются для перехода канала местные.

— Поисковики шли из деревни вдоль канала мелиоративного и там, где два рва встречаются, заметили тело. Это где-то ближе к вечеру было. Они всех предупредили. Мне тоже позвонили. Я вышел на улицу, вижу Витя идет (отец Вани — TUT.BY). Он еще не знал, что нашли. Я ему сказал, чтобы ехал в Головчицы, что нашли его сына мертвым. Он на колени упал, поднялся и побежал туда, — рассказал TUT.BY староста.


Как ранее сообщала милиция, по предварительной версии «ребенок заблудился и не мог найти выход». На берегу канала, со стороны Головчиц, обнаружили следы — видно, что мальчик пытался выкарабкаться, цеплялся за землю.

Проверка по факту смерти двухлетнего Вани все еще проводится. Точная причина смерти мальчика пока не известна. По предварительной информации, он утонул.

— Хотя бы уже нашелся, — вздохнул дед Вани Иван, — А то бы, как пропал без вести, так ничего бы не знали.

 
Теги: Минск
 
 
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Двухлетний Ваня Волошин ушел от мамы с папой в среду 10 апреля. «Вышел из дома в неизвестном направлении», - написали в милицейской сводке. Мальчика нашли через три...
 
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