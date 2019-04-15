|
Житель Витебска, ударивший ножом мужчин в баре после спора о тюремных татуировках, получил 17 лет
16.04.2019 18:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Витебский областной суд приговорил к 17 годам колонии особого режима 30-летнего мужчину, который
Напомним, все участники конфликта — и обвиняемый, и двое потерпевших — ранее судимы. Они познакомились в ночь на 6 сентября в баре «Филипок» на Московском проспекте, куда житель Витебска пришел отметить с друзьями свое возвращение с заработков в России.
Вначале застолье проходило спокойно. Но когда речь зашла о тюремных татуировках на теле, мужчины начали драться. В ход пошли не только кулаки и стулья, но и нож.
Обвиняемый нанес потерпевшим многочисленные удары ножом в область головы, шеи и туловища и сбежал. Однако вскоре его задержала милиция.
Участники драки получили тяжкие телесные повреждения, но медики спасли им жизнь.
Суд приговорил мужчину к лишения свободы на 17 лет в колонии особого режима.
Приговор может быть обжалован.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вначале застолье проходило спокойно. Но когда речь зашла о тюремных татуировках на теле, мужчины начали драться. В ход пошли не только кулаки и стулья, но и нож.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)