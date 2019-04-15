Житель Витебска, ударивший ножом мужчин в баре после спора о тюремных татуировках, получил 17 лет

Источник материала: Tut.by

Витебский областной суд приговорил к 17 годам колонии особого режима 30-летнего мужчину, который ударил ножом двух посетителей бара «Филипок» в Витебске после спора из-за татуировок. Об этом сообщает Верховный суд.

Напомним, все участники конфликта — и обвиняемый, и двое потерпевших — ранее судимы. Они познакомились в ночь на 6 сентября в баре «Филипок» на Московском проспекте, куда житель Витебска пришел отметить с друзьями свое возвращение с заработков в России.

Вначале застолье проходило спокойно. Но когда речь зашла о тюремных татуировках на теле, мужчины начали драться. В ход пошли не только кулаки и стулья, но и нож.

Обвиняемый нанес потерпевшим многочисленные удары ножом в область головы, шеи и туловища и сбежал. Однако вскоре его задержала милиция.

Участники драки получили тяжкие телесные повреждения, но медики спасли им жизнь.

Суд приговорил мужчину к лишения свободы на 17 лет в колонии особого режима.

Приговор может быть обжалован.