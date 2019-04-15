﻿ Житель Витебска, ударивший ножом мужчин в баре после спора о тюремных татуировках, получил 17 лет. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Житель Витебска, ударивший ножом мужчин в баре после спора о тюремных татуировках, получил 17 лет

16.04.2019 18:02 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Витебский областной суд приговорил к 17 годам колонии особого режима 30-летнего мужчину, который ударил ножом двух посетителей бара «Филипок» в Витебске после спора из-за татуировок. Об этом сообщает Верховный суд.

Напомним, все участники конфликта — и обвиняемый, и двое потерпевших — ранее судимы. Они познакомились в ночь на 6 сентября в баре «Филипок» на Московском проспекте, куда житель Витебска пришел отметить с друзьями свое возвращение с заработков в России.

Вначале застолье проходило спокойно. Но когда речь зашла о тюремных татуировках на теле, мужчины начали драться. В ход пошли не только кулаки и стулья, но и нож.

Обвиняемый нанес потерпевшим многочисленные удары ножом в область головы, шеи и туловища и сбежал. Однако вскоре его задержала милиция.

Участники драки получили тяжкие телесные повреждения, но медики спасли им жизнь.

Суд приговорил мужчину к лишения свободы на 17 лет в колонии особого режима.

Приговор может быть обжалован.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 88
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вначале застолье проходило спокойно. Но когда речь зашла о тюремных татуировках на теле, мужчины начали драться. В ход пошли не только кулаки и стулья, но и нож.
 
Новости дня
Новости общества
 
«Хотя бы нашелся». Каким был последний путь двухлетнего Вани, которого искали всей страной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
16.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика