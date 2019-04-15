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Страшные цифры: в Беларуси в прошлом году 88 детей изнасилованы отцами или сожителями матерей

16.04.2019 18:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси по-прежнему актуальна проблема домашнего насилия. Как сообщает МВД, в прошлом году 91 человек погиб от рук своих близких. Кроме того, зарегистрировано более 80 преступлений против половой неприкосновенности в отношении детей. Шокирующий факт: все дети были изнасилованы либо собственными отцами, либо сожителями своих матерей, сообщает Sputnik Беларусь.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

В прошлом году было зафиксировано 95 фактов изнасилований в семьях, из них 88 — изнасилования несовершеннолетних. По словам представителя МВД, дети были изнасилованы либо отцами, либо сожителями матерей.

Зачастую преступления, совершенные в семье, скрываются.

— Имеет место безучастность, — отмечает начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Роман Мельник. — Нетерпимость к этому должна развиваться и всячески поощряться. Плюс помощь жертвам насилия и работа с людьми, которые допускают насилие.

На учете в милиции состоит более 8 тысяч агрессоров.

Если вы или ваши знакомые столкнулись с насилием со стороны близких, не молчите и не терпите! В любое время вы можете позвонить по телефонам экстренной помощи 8−801−100−8801, 8−029−610−83−55. Вам обязательно помогут — бесплатно, конфиденциально.

 
 
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По данным МВД, в 2018 году 88 детей стали жертвами изнасилований в семье.
 
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