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Страшные цифры: в Беларуси в прошлом году 88 детей изнасилованы отцами или сожителями матерей
16.04.2019 18:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси по-прежнему актуальна проблема домашнего насилия. Как
В прошлом году было зафиксировано 95 фактов изнасилований в семьях, из них 88 — изнасилования несовершеннолетних. По словам представителя МВД, дети были изнасилованы либо отцами, либо сожителями матерей.
Зачастую преступления, совершенные в семье, скрываются.
— Имеет место безучастность, — отмечает начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Роман Мельник. — Нетерпимость к этому должна развиваться и всячески поощряться. Плюс помощь жертвам насилия и работа с людьми, которые допускают насилие.
На учете в милиции состоит более 8 тысяч агрессоров.
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По данным МВД, в 2018 году 88 детей стали жертвами изнасилований в семье.
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