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Минчанин сам принес в милицию стульчак из красного дерева ручной работы, который похитил в кафе

16.04.2019 19:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Накануне столичная милиция сообщила, что в Минске разыскивают мужчину, который может быть причастен к похищению стульчака в одном из кафе. Стульчак не простой: из красного дерева ручной работы, его стоимость — 180 евро. Сегодня парень сам принес предмет в милицию.

После появления информации в СМИ парню стали приходить сообщения от знакомых, что его разыскивает милиция. «Испугавшись, молодой человек явился в Советское РУВД Минска и добровольно выдал похищенное имущество», — сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Молодой человек рассказал, что живет в общежитии с соседом по блоку, который уже давно предлагал ему заменить аксессуары для сантехники в уборной. Молодые люди даже поссорились из-за этого. В итоге парень решил все-таки приобрести необходимые им аксессуары. По дороге в магазин он зашел в кафе, в санузле которого увидел нужный ему предмет. Сняв стульчак и положив его в портфель, парень направился обратно в общежитие.

Его действиям дается правовая оценка.

 
Теги: Минск
 
 
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Накануне столичная милиция сообщила, что в Минске разыскивают мужчину, который может быть причастен к похищению стульчака в одном из кафе. Стульчак не простой: из...
 
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