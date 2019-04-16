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У Бернардинского костела появится большая надпись «Ленінскі раён». Гродненцы создали петицию против
16.04.2019 20:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На холме, на котором находится Бернардинский костел в Гродно, сотрудники «Зеленстроя» создают большую надпись «Ленінскі раён»: буквы высадят из кустарников. Подобная на «Кастрычніцкі раён» надпись появится на склоне по улице Дарвина на другом берегу Немана,
Гродненцы создали
— Мы, жители города Гродно и иные неравнодушные граждане, требуем отменить решение о создании живой надписи «Ленінскі раён» и «Кастрычніцкі раён» на склонах костела Обретения Святого Креста и ниже ротонды по улице Дарвина, поскольку полагаем, что данные надписи исказят эстетическое восприятие культурно-исторической панорамы города Гродно. Кроме того, неэстетичное, на наш взгляд, оформление и сомнительный выбор текста для экспозиции не имеют ни смысловой, ни культурной ценности для восприятия горожанами и тем более гостями города, — сообщается в петиции.
На данный момент ее подписали 36 человек.
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Буквы высадят из кустарников. Подобная надпись «Кастрычніцкі раён» появится на склоне по улице Дарвина на другом берегу Немана.
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