У Бернардинского костела появится большая надпись «Ленінскі раён». Гродненцы создали петицию против

Источник материала: Tut.by

На холме, на котором находится Бернардинский костел в Гродно, сотрудники «Зеленстроя» создают большую надпись «Ленінскі раён»: буквы высадят из кустарников. Подобная на «Кастрычніцкі раён» надпись появится на склоне по улице Дарвина на другом берегу Немана, рассказывает портал hrodna.life.



Фото: hrodna.life

Гродненцы создали петицию против этой надписи.

— Мы, жители города Гродно и иные неравнодушные граждане, требуем отменить решение о создании живой надписи «Ленінскі раён» и «Кастрычніцкі раён» на склонах костела Обретения Святого Креста и ниже ротонды по улице Дарвина, поскольку полагаем, что данные надписи исказят эстетическое восприятие культурно-исторической панорамы города Гродно. Кроме того, неэстетичное, на наш взгляд, оформление и сомнительный выбор текста для экспозиции не имеют ни смысловой, ни культурной ценности для восприятия горожанами и тем более гостями города, — сообщается в петиции.

На данный момент ее подписали 36 человек.