ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Не преследует цели ограничить выражение мнений». В БГУ объяснили запрет публичных комментариев о вузе

16.04.2019 22:26 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На прошлой неделе Белорусский государственный университет утвердил новые правила внутреннего распорядка. В них появился пункт, запрещающий студентам оставлять в соцсетях и СМИ комментарии, которые «могут нанести угрозу имиджу и деловой репутации университета». В ответ студенты запустили флешмоб #хвалимБГУ, оставляя в соцсетях саркастические отзывы. Сегодня, 16 апреля, представители студенческого самоуправления БГУ встретились с руководством университета. Поводом стало «поступление от студентов большого количества вопросов по применению некоторых норм Правил». Итоги этой встречи были опубликованы на странице сообщества «Студенческая Ассамблея БГУ».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как сообщает студактив, пункт, который вызвал возмущение студентов, был добавлен «исключительно для защиты прав и интересов как университета в целом, так сотрудников и студентов в отдельности». Под данной формулировкой, оказывается, подразумевались недостоверные и заведомо ложные комментарии, а также «отзывы», которые содержат клевету в адрес БГУ.

— Данные правила не преследуют цели ограничить выражение мнений студентов по вопросам жизнедеятельности университета, если они реальные и касаются членов университетского сообщества. Основная идея данной нормы заключается в защите законных интересов университета и его членов, а именно защите чести и достоинства, деловой репутации и доброго имени! Нам привели примеры защиты деловой репутации и имиджа зарубежных компаний и университетов, в сфере информационного пространства.

В таком понимании, отмечается на странице Ассамблеи, этот пункт не нарушает ни локальные, ни государственные нормативные акты.

— Более того, достигнуто понимание о необходимости большей защиты не только университета, но и студентов в отдельности в информационном пространстве, при наличии неоднозначных ситуаций (а такие бывают, знаем сами).

Чтобы решить эту проблему, представители студенческого самоуправления выдвинули предложение — включить в состав комиссий, которые будут рассматривать такие ситуации, дополнительное количество студентов. Это предложение было поддержано, в ближайшее время его реализуют.

К решению устанавливать запреты «приводят современные реалии и развитие информационного пространства», поясняют в студактиве.

— Однако для того, чтобы правильно применять данную норму, в первую очередь не в ущерб студентам, мы как избранное студенческое самоуправление будем активно следить за ситуацией и включаться в случаях применения данного пункта в дальнейшем. <…> Не всегда информация о БГУ, которая появляется в информационном пространстве, является правдой, в особенности если ее публикуют не связанные с университетом лица.

Вчера юридическая служба «Задзіночання беларускіх студэнтаў» заявила, что пункт Правил внутреннего распорядка БГУ противоречит законодательству Беларуси:

— Калі інфармацыя, што распаўсюджваецца, праўдзівая, поўная, не распаўсюджваецца ад чужой асобы, не парушае іншыя палажэнні заканадаўства і з’яўляецца агульнадаступнай — яе распаўсюджанне законнае, нават калі яна «можа нанесці пагрозу іміджу і дзелавой рэпутацыі». У гэтай частцы змест пункта 5.20 Правілаў унутранага распарадку навучэнцаў БДУ не адпавядае нормам права, прама супярэчыць Закону Рэспублікі Беларусь «Аб інфармацыі, інфарматызацыі і абароне інфармацыі» і ўводзіць у зман.

Ассамблея БГУ объединяет семь крупных студенческих организаций университета: БРСМ, профсоюз, студсоюз, совет старост, совет по качеству образования, совет землячеств, координационный совет студсоветов общежитий.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
16 апреля представители студенческого самоуправления БГУ встретились с руководством университета. Поводом стало «поступление от студентов большого количества...
 
Новости дня
Новости общества
 
У Бернардинского костела появится большая надпись «Ленінскі раён». Гродненцы создали петицию против
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика