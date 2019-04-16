«Не преследует цели ограничить выражение мнений». В БГУ объяснили запрет публичных комментариев о вузе

Источник материала: Tut.by

На прошлой неделе Белорусский государственный университет утвердил новые правила внутреннего распорядка. В них появился пункт, запрещающий студентам оставлять в соцсетях и СМИ комментарии, которые «могут нанести угрозу имиджу и деловой репутации университета». В ответ студенты запустили флешмоб #хвалимБГУ , оставляя в соцсетях саркастические отзывы. Сегодня, 16 апреля, представители студенческого самоуправления БГУ встретились с руководством университета. Поводом стало «поступление от студентов большого количества вопросов по применению некоторых норм Правил». Итоги этой встречи были опубликованы на странице сообщества «Студенческая Ассамблея БГУ».



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как сообщает студактив, пункт, который вызвал возмущение студентов, был добавлен «исключительно для защиты прав и интересов как университета в целом, так сотрудников и студентов в отдельности». Под данной формулировкой, оказывается, подразумевались недостоверные и заведомо ложные комментарии, а также «отзывы», которые содержат клевету в адрес БГУ.

— Данные правила не преследуют цели ограничить выражение мнений студентов по вопросам жизнедеятельности университета, если они реальные и касаются членов университетского сообщества. Основная идея данной нормы заключается в защите законных интересов университета и его членов, а именно защите чести и достоинства, деловой репутации и доброго имени! Нам привели примеры защиты деловой репутации и имиджа зарубежных компаний и университетов, в сфере информационного пространства.

В таком понимании, отмечается на странице Ассамблеи, этот пункт не нарушает ни локальные, ни государственные нормативные акты.

— Более того, достигнуто понимание о необходимости большей защиты не только университета, но и студентов в отдельности в информационном пространстве, при наличии неоднозначных ситуаций (а такие бывают, знаем сами).

Чтобы решить эту проблему, представители студенческого самоуправления выдвинули предложение — включить в состав комиссий, которые будут рассматривать такие ситуации, дополнительное количество студентов. Это предложение было поддержано, в ближайшее время его реализуют.

К решению устанавливать запреты «приводят современные реалии и развитие информационного пространства», поясняют в студактиве.

— Однако для того, чтобы правильно применять данную норму, в первую очередь не в ущерб студентам, мы как избранное студенческое самоуправление будем активно следить за ситуацией и включаться в случаях применения данного пункта в дальнейшем. <…> Не всегда информация о БГУ, которая появляется в информационном пространстве, является правдой, в особенности если ее публикуют не связанные с университетом лица.

Вчера юридическая служба «Задзіночання беларускіх студэнтаў» заявила , что пункт Правил внутреннего распорядка БГУ противоречит законодательству Беларуси:

— Калі інфармацыя, што распаўсюджваецца, праўдзівая, поўная, не распаўсюджваецца ад чужой асобы, не парушае іншыя палажэнні заканадаўства і з’яўляецца агульнадаступнай — яе распаўсюджанне законнае, нават калі яна «можа нанесці пагрозу іміджу і дзелавой рэпутацыі». У гэтай частцы змест пункта 5.20 Правілаў унутранага распарадку навучэнцаў БДУ не адпавядае нормам права, прама супярэчыць Закону Рэспублікі Беларусь «Аб інфармацыі, інфарматызацыі і абароне інфармацыі» і ўводзіць у зман.

Ассамблея БГУ объединяет семь крупных студенческих организаций университета: БРСМ, профсоюз, студсоюз, совет старост, совет по качеству образования, совет землячеств, координационный совет студсоветов общежитий.