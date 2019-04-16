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Вся жизнь в столице: составлен рейтинг IT-регионов Беларуси

16.04.2019 20:19 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

IT-сектор в Беларуси – самая быстро растущая отрасль в стране, островок развития и процветания. Хоть пока его доля в ВВП страны составляет около 5%, ежегодный рост выручки и экспорта IT-услуг на 20-30% говорит сам за себя. Белорусский офис Битрикс24 составил рейтинг самых продвинутых IT-регионов Беларуси по целому ряду разных параметров.

«Рейтинг составлялся с учетом 11 различных параметров, каждому из которых был присвоен свой вес и максимально возможный балл, – рассказала Полина Ганкович, директор Битрикс24 в Беларуси. – Максимум каждая область и столица могли набрать 150 баллов. Источником для сбора данных выступили статистические сборники Белстата, а также отчет компании Ernst&Young о развитии IT-отрасли в Беларуси. Нам, как представителям сферы IT важно понимать, как продвигаются технологии в регионы, и способствовать этому продвижению».

Среди параметров продвинутости бизнеса в городах Беларуси учитывались (на 100 тыс населения):

  • число занятых в информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ);
  • число занятых в науке;
  • число компаний-производителей вычислительной техники;
  • прямые иностранные инвестиции по категории информация и связь;
  • прямые иностранные инвестиции по категории наука и научная деятельность;
  • валовая добавленная стоимость сектора ИКТ;
  • чистая прибыль сектора ИКТ;
  • доля организаций с собственным веб-сайтом;
  • доля организаций с широкополосным доступом в интернет;
  • численность работников с ПК и доступом в сеть;
  • доля организация с доступом в интернет.

Минск ожидаемо лидирует в рейтинге, собрав больше всего баллов в 9 из 11 перечисленных категорий. Только в категории по доле компаний, имеющих выход в интернет, столица уступила Гродненской области, где его имеют 99,6% организаций.

Вторую позицию уверенно удерживает Минская область, благодаря высоким баллам по финансовым категориям: прямым иностранным инвестициям и чистой прибыли технологических компаний. Также область заняла второе место по числу работников, у которых есть выход в сеть на рабочем месте.

Третье место досталось Гродненской области, отличившейся высокой валовой добавленной стоимостью в секторе ИКТ и чистой прибылью технологичных компаний. Кроме этого, гродненские компании заняли второе место по доле организаций с собственным веб-сайтом. Таковых насчиталось 62,3%.

Основная битва развернулась за четвертое-седьмое места, где регионы Беларуси отличаются лишь сотыми долями баллов. Что говорит о примерно равном уровне развития белорусских регионов в сфере информационных технологий и их постепенным проникновением в местный бизнес. Однако это пока небыстрый процесс, так как еще не каждый региональный бизнес смог воочию убедиться в эффективности внедрения новых технологий.

«Новые технологии необходимы бизнесу, если это упрощает его ведение, – поясняет Полина Ганкович, – когда директор компании или менеджер сами видят сколько человеко-часов экономится, насколько более понятными становятся процессы внутри компании и взаимодействие с коллегами, как растет удовлетворенность клиентов, – именно тогда и появляется желание эти технологии применить в своем бизнесе».

Интересно, что Беларусь ежегодно участвует в международном рейтинге благоприятности ведения бизнеса Doing Business. И занимает в нем довольно высокую позицию – 37 место из 190. По мнению специалистов массовое использование современных IT-решений также позволит подняться в рейтинге еще выше.

 
Теги: Минск
 
 
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IT-сектор в Беларуси – самая быстро растущая отрасль в стране, островок развития и процветания. Хоть пока его доля в ВВП страны составляет около 5%, ежегодный рост...
 
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