Амнистия-2019. Коррупционерам и пьяным водителям никакой пощады, «наркосидельцам» - послабление

Источник материала: Tut.by

В редакции TUT.BY оказался проект закона «Об амнистии», которую планируют провести к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Такое поручение в феврале 2019 года президент дал МВД и Верховному суду. Когда проект пройдет все согласования и текст закона будет опубликован, амнистия может коснуться тысяч человек.

Основное новшество амнистии-2019 в том, что всем несовершеннолетним сократят срок наказания на два года либо освободят от уголовной ответственности. Также раньше лицам, осужденным за коррупционные преступления, уменьшали по амнистии наказание на год — а в этот раз они вообще не попадают под амнистию.

Кого полностью освободят от уголовной ответственности? От наказания в виде общественных работ, штрафа, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, исправительных работ, ограничения по военной службе, ареста, ограничения свободы, лишения свободы, а также от иных мер уголовной ответственности в виде осуждения с отсрочкой исполнения наказания, осуждения без назначения наказания могут освободить: несовершеннолетних;

беременных;

женщин и одиноких мужчин, имеющих детей в возрасте до 18 лет;

пенсионеров;

инвалидов I и II группы, лиц; больных активной формой туберкулеза; лиц, больных онкологическими заболеваниями второй, третьей и четвертой клинических групп; ВИЧ-инфицированных с 3-й или 4-й стадиями заболеваниями;

ветеранов боевых действий на территории других государств;

граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий;

лиц, получивших ранения (контузии), увечья, заболевания при исполнении обязанностей в период военной службы в Вооруженных силах СССР, КГБ СССР, Вооруженных силах РБ, других войсках и воинских формированиях, созданных в соответствии с законодательством РБ. А также лиц, получивших ранения (контузии), увечья, заболевания в связи с осуществлением служебной деятельности в период прохождения службы в СК, Государственном комитете судебных экспертиз, органах внутренних дел, финансовых расследований КГК, прокуратуры, МЧС. Речь идет только о совершивших те преступления, на которые распространяется амнистия-2019 и не распространяются ограничения, указанные в карточках 4 и 5! Эти люди могут быть не только освобождены от уголовной ответственности — в отношении них могут также прекратить предварительное расследование и производство по уголовным делам, не рассмотренным судами. Кроме того, освобождаются от наказания люди, которые совершили преступление, не представляющее большой общественной опасности, а также менее тяжкое преступление.

За какие преступления могут освободить от отбывания наказания Это касается тех, кто отбыл не менее одной трети назначенного срока наказания. — Кража (ч.3 и ч.4 ст. 205) — за исключением лиц, совершивших преступление в составе организованной группы; — Мошенничество (ч.3 и ч.4 ст. 209) — за исключением лиц, совершивших преступление в составе организованной группы; — Присвоение либо растрата (ч.3 и ч.4 ст. 211) — за исключением лиц, совершивших преступление в составе организованной группы; — Хищение путем использования компьютерной техники (ч.3 ст. 212); — Незаконная предпринимательская деятельность (ч.3 ст. 233); — Лжепредпринимательство (ч.2 ст. 243).

Коснется ли амнистия «наркотической» статьи 328? Да. От наказания частично, сроком на один год, будут освобождены осужденные к ограничению или лишению свободы. Например, под эту статью законопроекта попадают те, кому вынесены приговоры по ч.1, 2, 3 ст. 328 УК (Незаконный оборот наркотических средств). Несовершеннолетним срок отбывания наказания по ст. 328 УК сократят на два года.

Кого из амнистия никак не коснется? От наказания и иных мер уголовной ответственности не будут освобождены: — категории осужденных, перечисленные в карточке 1, если они отбывают наказание за: убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 140 УК),

половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ч.1 ст. 168),

развратные действия (ч.2 ст. 169),

принуждение к действиям сексуального характера (ч.2 .170),

вовлечение в занятие проституцией (ч.2 ст.171−1),

вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение (ч.2 ст. 173),

незаконный оборот наркотических средств (ст. 328),

посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений или грибов, содержащих наркотические средства (ч.1 ст. 329),

предоставление помещений, организация либо содержание притонов (ч.1 ст. 332),

сопротивление сотруднику органов внутренних дел (ч.2 ст. 363),

насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел (ст. 364),

насилие либо угроза в отношении должностного лица (ч.1 ст. 366),

насилие в отношении судьи или народного заседателя (ст. 388),

побег из исправительного учреждения (ч.1 ст. 413). Осужденных, перечисленные в карточке 1, также не освободят от ответственности, если они совершили тяжкое или особо тяжкое преступление, либо были осуждены более двух раз к лишению свободы. Амнистия не будет распространяться на тех: к кому в период 2014−2019 годов уже применялись амнистия или помилование и которые вновь совершили умышленное преступление в период неснятой или непогашенной судимости;

кто не возместил причиненный вред (ущерб), не уплатил доход, полученный от незаконной предпринимательской деятельности, неосновательно приобретенную выгоду, иной доход, полученный преступным путем;

кто злостно нарушает установленный порядок во время отбывания наказания или иных мер уголовной ответственности;

к допустившим особо опасный рецидив преступлений либо признанным особо опасными рецидивистами;

кому смертная казнь в порядке помилования заменена на лишение свободы или пожизненное заключение, а также к тем, кому пожизненное заключение заменено на лишение свободы. Кроме того, на амнистию не смогут рассчитывать те, кто приговорен к пожизненному наказанию.

Могут ли сократить срок коррупционерам? Нет. В законопроекте перечислены статьи, осужденным по которым в эту амнистию не на что рассчитывать. Подготовка либо ведение агрессивной войны (ст.122), акт терроризма в отношении представителя иностранного государства (ст. 124), акт международного терроризма (ст. 126),

убийство (ч.2 ст. 139),

изнасилование (ч.2, 3 ст. 166), насильственные действия сексуального характера (ч.2 и ч.3 ст. 167), половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ч.2 ст. 168),

мошенничество (ч.3, 4 ст. 210), легализация средств, полученных преступным путем (ч.2 и ч.3 ст. 235), создание преступной организации либо участие в ней (ст. 285), бандитизм (ст. 286),

акт терроризма (ст. 289), финансирование, подготовка и содействие террористической деятельности (ст.290−1 — 290−3),

пьяные ДТП с погибшими и пострадавшими (ч.4,5 ст. 317), повторная в течение года «пьянка» за рулем (ст.317−1),

незаконный оборот наркотических средств (ч.4 и ч.5 ст. 328, ст.328−1), посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений или грибов, содержащих наркотические средства (ч.2 и ч.3 ст. 329), склонение к потреблению наркотических средств (ст. 331), предоставление помещений, организация либо содержание притонов (ч.2 ст. 332),

организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342), изготовление и распространение порнографических материалов (ст.343−1),

измена государству, шпионаж, клевета в отношении президента (ст.356−362, 367),

получение безвозмездной иностранной помощи в нарушение законодательства (ст.369−2), нарушение порядка организации или проведение массовых мероприятий (ст.369−3),

злоупотребление властью или служебными полномочиями (ст. 421−422, ч.2 и ч.3 ст. 424), бездействие должностного лица (ч.2 и ч.3 ст. 425), превышение власти или служебных полномочий (ч.2 и ч.3 ст. 426), незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 429), получение и дача взятки, посредничество во взяточничестве (ст. 430−432), злоупотребление властью (ч.1 ст. 455).

Сколько человек может попасть под амнистию-2019? — Последний раз амнистия была в стране четыре года назад. В этот раз в законопроекте список тех, к кому ее могут применить, более расширенный (см. карточку 1), и, по моему мнению, амнистия может коснуться 10−12 тысяч человек, — комментирует TUT.BY Антон Гашинский, адвокат адвокатского бюро «Маслов, Гашинский и партнеры». — Из новшеств этой амнистии — несовершеннолетним сократят срок наказания на два года. Кстати, раньше лицам, осужденным по коррупционным преступлениям, уменьшали по амнистии наказание на год, в этот раз они вообще не попадают под амнистию. А вот статью 328 УК изменения коснулись. В прошлый раз осужденные по ч.2−5 ст. 328 не могли ни на что рассчитывать, сейчас планируется не применять амнистию только по ч.4−5. Адвокат напоминает: законопроект еще должен пройти согласования в разных ведомствах, пройти все чтения в палате Представителей, быть одобрен Советом министров — и уже затем подписан президентом. Как только закон будет опубликован, амнистия в течение шести месяцев будет применена.