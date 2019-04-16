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Беларусь окажет гуманитарную помощь Мозамбику и Зимбабве

17.04.2019 07:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусь окажет гуманитарную помощь Мозамбику и Зимбабве, пострадавшим от разрушительного циклона в марте этого года. Об этом сообщает пресс-служба правительства.


Последствия циклона в Зимбабве. 23 марта 2019 года. Фото: Reuters

В составе гуманитарного помощи — сахар, мука, говяжья тушенка, консервы мясные, мыло, одеяла, стиральный порошок, одежда и обувь для взрослых и детей, школьные тетради, посуда и столовые приборы. Общая стоимость «гуманитарки» составляет более 656 тысяч рублей (более 312 тысяч долларов).

Минтрансу и МЧС поручено обеспечить доставку гуманитарной помощи в Мозамбик и Зимбабве.

Питание, вакцины, стройматериалы, чек на миллион долларов. Кому и как помогает Беларусь

 
 
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Общая стоимость «гуманитарки» составляет более 656 тысяч рублей (более 312 тысяч долларов).
 
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