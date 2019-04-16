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Беларусь окажет гуманитарную помощь Мозамбику и Зимбабве
17.04.2019 07:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Беларусь окажет гуманитарную помощь Мозамбику и Зимбабве, пострадавшим от разрушительного циклона в марте этого года. Об этом
В составе гуманитарного помощи — сахар, мука, говяжья тушенка, консервы мясные, мыло, одеяла, стиральный порошок, одежда и обувь для взрослых и детей, школьные тетради, посуда и столовые приборы. Общая стоимость «гуманитарки» составляет более 656 тысяч рублей (более 312 тысяч долларов).
Минтрансу и МЧС поручено обеспечить доставку гуманитарной помощи в Мозамбик и Зимбабве.
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Общая стоимость «гуманитарки» составляет более 656 тысяч рублей (более 312 тысяч долларов).
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