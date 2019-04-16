Источник материала: Tut.by

Беларусь окажет гуманитарную помощь Мозамбику и Зимбабве, пострадавшим от разрушительного циклона в марте этого года. Об этом сообщает пресс-служба правительства.



Последствия циклона в Зимбабве. 23 марта 2019 года. Фото: Reuters

В составе гуманитарного помощи — сахар, мука, говяжья тушенка, консервы мясные, мыло, одеяла, стиральный порошок, одежда и обувь для взрослых и детей, школьные тетради, посуда и столовые приборы. Общая стоимость «гуманитарки» составляет более 656 тысяч рублей (более 312 тысяч долларов).

Минтрансу и МЧС поручено обеспечить доставку гуманитарной помощи в Мозамбик и Зимбабве.