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Район на район. Хоккей на канале, уютные дворики панелек. Минчанка - о том, за что любит Уручье
17.04.2019 08:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На месте Уручья когда-то была деревня, принадлежавшая Радзивиллам. Минчанка Дарина Пальчик рассказывает, как жизнь в районе за МКАДом устроена сегодня.
Я считаю, что наш район по праву можно назвать главным. Именно от Уручья начинается главная автомагистраль Минска. А у туристов, которые едут в город из аэропорта, именно по Уручью складывается первое впечатление о городе.
Это очень молодой и экологически чистый район.В домах у жителей здесь вода из артезианской скважины. Сохранились места, где много зелени и воды. Чего стоит родной парк Уручье, в котором кипит жизнь: здесь знакомятся, встречаются, влюбляются. Зимой на канале гоняют в хоккей.
Музей камней — достопримечательность не только Уручья, но и всей Беларуси.
Я живу здесь с рождения. Знаю, что этот район не любит сразу открываться чужому взору. Сперва он покажет вам вычищенный проспект, светящееся здание на подъезде к «Борисовскому тракту», многоэтажки, уютные дворики местных панелек. Но здесь есть места, о которых часто не знают даже местные жители.
Например, лесное озеро в массиве между Уручьем и Валерьяново. Любители «ню» уже успели запечатлеть себя там.
Одна из фишек Уручья — велотрасса для любителей дертджампинга (экстремальное направление велоспорта. — Прим. TUT.BY). На ней — трамплины, бугры, насыпи. Месторасположение, конечно, не самое лучшее, но летом сюда с завидной регулярностью приезжают поклонники bmx (велосипедный мотокросс. — Прим. TUT.BY).
А какие здесь красивые закаты! Счастлива, что этот район у меня есть.
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Минчанка Дарина Пальчик рассказывает, как устроена жизнь в районе за МКАДом
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