Район на район. Хоккей на канале, уютные дворики панелек. Минчанка - о том, за что любит Уручье

Источник материала: Tut.by

На месте Уручья когда-то была деревня, принадлежавшая Радзивиллам. Минчанка Дарина Пальчик рассказывает, как жизнь в районе за МКАДом устроена сегодня.



Фото: Inst @my_uruchie. Все иллюстрации к материалу предоставлены Дариной Пальчик

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Я считаю, что наш район по праву можно назвать главным. Именно от Уручья начинается главная автомагистраль Минска. А у туристов, которые едут в город из аэропорта, именно по Уручью складывается первое впечатление о городе.



Фото: Александр Гнедчик

Это очень молодой и экологически чистый район.В домах у жителей здесь вода из артезианской скважины. Сохранились места, где много зелени и воды. Чего стоит родной парк Уручье, в котором кипит жизнь: здесь знакомятся, встречаются, влюбляются. Зимой на канале гоняют в хоккей.



Фото: Сергей Мельников

















Фото: Сергей Мельников

Фото: Дмитрий Равтович

Музей камней — достопримечательность не только Уручья, но и всей Беларуси.



Восхождение на самую высокую точку, Музей камней. Фото: Григорий Захаров

Я живу здесь с рождения. Знаю, что этот район не любит сразу открываться чужому взору. Сперва он покажет вам вычищенный проспект, светящееся здание на подъезде к «Борисовскому тракту», многоэтажки, уютные дворики местных панелек. Но здесь есть места, о которых часто не знают даже местные жители.

Например, лесное озеро в массиве между Уручьем и Валерьяново. Любители «ню» уже успели запечатлеть себя там.

Одна из фишек Уручья — велотрасса для любителей дертджампинга (экстремальное направление велоспорта. — Прим. TUT.BY). На ней — трамплины, бугры, насыпи. Месторасположение, конечно, не самое лучшее, но летом сюда с завидной регулярностью приезжают поклонники bmx (велосипедный мотокросс. — Прим. TUT.BY).

А какие здесь красивые закаты! Счастлива, что этот район у меня есть.



Фото: Сергей Мельников