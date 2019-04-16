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Теплоход «Гродно» начнет курсировать по Мухавцу еще до Пасхи. Что с ценами на билеты?

17.04.2019 08:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пассажирский теплоход «Гродно» планирует начать водные прогулки по Мухавцу 27−28 апреля, к православной Пасхе, сообщает «Брестская газета» со ссылкой на начальника речного порта Брест Петра Кравца.


Фото: Брестская газета

«Вообще у нас плановое начало работы с 1 мая. Расписание можно будет посмотреть на сайте Белорусского речного пароходства к концу апреля. Цена для частных лиц не изменится, она будет как в прошлом году. А для остальных будет немножко дороже, на 10%», — добавил начальник порта.

Взрослый билет будет стоить 6 рублей, а школьники, инвалиды и пенсионеры смогут покататься на теплоходе «Гродно» за 4 рубля 20 копеек, уточнила начальник сектора экономики и коммерческой работы Наталья Кирчук.

«Также есть возможность снять теплоход на час. Это услуга обойдется в 220 рублей», — дополнила специалист.

Напомним, в прошлом году теплоход «Гродно» начал катать брестчан и гостей города только 2 июля. Это было связано с тем, что он был на Пинском судостроительно-судоремонтном заводе на капремонте.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Взрослый билет будет стоить 6 рублей, а школьники, инвалиды и пенсионеры смогут покататься на теплоходе «Гродно» за 4 рубля 20 копеек
 
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