Нотр-Дам, амнистия, Данкверт и «Танкверт», рейтинг Зеленского и игра Арины - важное за вчера

В редакции TUT.BY оказался проект закона «Об амнистии», которую планируют провести к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В этом году амнистия может коснуться тысяч человек, но есть и категории «сидельцев», которым ничего не светит. Давайте вот здесь все подробно расскажем (вот только о сроках проведения пока ничего не известно, но, думаем, до июля справятся).
Конфликт Данкверта с «Танквертом» продолжается. Помните, на днях Россельхознадзор обратился в ФСБ и Минтранс из-за «серых схем Беларуси»? Россияне заявили, что выявили 37 белорусских компаний-посредников для поставки «санкционки». Особое возмущение российской стороны вызвало ООО «Танкверт» из этого списка: «Совершенно очевидно, что учредители компании не случайно дали имя организации, созвучное с фамилией руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта». А директор ООО «Танкверт» Юрий Воскресенский, в свою очередь, рассказал нам о своих претензиях к Россельхознадзору. Теперь российская сторона попросила налоговую проверить белорусских посредников из-за его слов. Рассказать, что им сейчас не понравилось? Ну и стало известно, что Россия будет добиваться права не признавать белорусский ветеринарный контроль — то есть, пытаться отменить решение Евразийской экономической комиссии. Посмотрим, что будет 30 апреля в Ереване.
Так, а что у нас в медицине и образовании? Читали, что психбригады скорой начали работать по-новому? Да-да, вас-то, возможно, это никогда не коснется — а вот самих медиков касаются напрямую. «Теперь и у меня, фельдшера, который раньше работал в психиатрической бригаде и имеет опыт, и у новичка, который на ней никогда не работал, — одинаковые должности. На нож теоретически могут послать и девочку-фельдшера, и меня, — говорит Игорь и показывает фото на телефоне. На нем — нож длиной около 50 сантиметров, с которым психиатрическую бригаду однажды встречал пациент». Медики обратились с жалобой в Администрацию Президента.
А историю мужчины, умершего после банальной операции в госпитале, читали? Его отец во всем винит врачей и ждет результатов проверки СК.
Видели, как считают наши строители? Ну, так себе, будем откровенны — удивляют порой даже КГК. Контролеры во время проверки документов по одному объекту выявили вопиющий факт: один из районных УКСов заплатил за дорожные работы стоимостью 41 доллар (по смете)… 338,6 тыс. долларов. Это чтобы никто не подумал, что белорусы жадные, наверное! Как думаете, «присядет» щедрый начальник, поставивший свою подпись на акте?..
Кстати. Если вы переживаете, что ваши фото в Instagram получаются не очень гламурными — возможно, вам просто стоит узнать секреты съемок других. Правда, вы, скорее всего, уже больше никогда не поверите людям. Кстати, видели Instagram… гомельского городского автобуса? Он классный! Хорошего дня, друзья, — мы с вами.
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