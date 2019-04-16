﻿ Нотр-Дам, амнистия, Данкверт и «Танкверт», рейтинг Зеленского и игра Арины - важное за вчера. 21.by
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Нотр-Дам, амнистия, Данкверт и «Танкверт», рейтинг Зеленского и игра Арины - важное за вчера

17.04.2019 08:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Помните, как накануне полыхал собор Парижской Богоматери? Рухнули шпиль и часть крыши, было опасение, что здание не выстоит. Но спасателям удалось взять под контроль возгорание (эх, если бы их еще и раньше вызвали!..), а позже и ликвидировать его (помните, кстати, как наши тушили наш Несвижский замок — и тоже спасли историко-культурную ценность?). А видели коллаж из 91 обложки газет и журналов со всего мира, вышедших вчера и посвященных пожару в Нотр-Даме? «Разделяем с французским народом горечь от большой потери, которая постигла всех христиан и международное сообщество, и надеемся на быстрое восстановление этого выдающегося памятника мировой архитектуры», — выразил соболезнования и наш президент. Надеемся, его восстановят — деньги на это жертвуют всем миром. Посмотрите, как выглядит знаменитый Нотр-Дам-де-Пари сейчас, после серьезного пожара — и давайте вспомним, что еще нас волновало вчера.



  • Так, а что у нас в медицине и образовании? Читали, что психбригады скорой начали работать по-новому? Да-да, вас-то, возможно, это никогда не коснется — а вот самих медиков касаются напрямую. «Теперь и у меня, фельдшера, который раньше работал в психиатрической бригаде и имеет опыт, и у новичка, который на ней никогда не работал, — одинаковые должности. На нож теоретически могут послать и девочку-фельдшера, и меня, — говорит Игорь и показывает фото на телефоне. На нем — нож длиной около 50 сантиметров, с которым психиатрическую бригаду однажды встречал пациент». Медики обратились с жалобой в Администрацию Президента.
  • А историю мужчины, умершего после банальной операции в госпитале, читали? Его отец во всем винит врачей и ждет результатов проверки СК.
  • Помните, на прошлой неделе БГУ утвердил новые правила внутреннего распорядка? В них появился пункт, запрещающий студентам оставлять в соцсетях и СМИ комментарии, которые «могут нанести угрозу имиджу и деловой репутации университета». В ответ студенты запустили флешмоб #хвалимБГУ, оставляя в соцсетях саркастические отзывы. Университету пришлось объяснять, что они своим запретом на самом деле имели в виду.
  • Видели, как считают наши строители? Ну, так себе, будем откровенны — удивляют порой даже КГК. Контролеры во время проверки документов по одному объекту выявили вопиющий факт: один из районных УКСов заплатил за дорожные работы стоимостью 41 доллар (по смете)… 338,6 тыс. долларов. Это чтобы никто не подумал, что белорусы жадные, наверное! Как думаете, «присядет» щедрый начальник, поставивший свою подпись на акте?..
  • Ну и напоследок попробуйте ответить на вопрос жителя Сморгони. Знатоки из «Что? Где? Когда?», например, не смогли, — и мужчина выиграл почти 1300 долларов.
  • Спортом интересуетесь? Матчи Лиги Чемпионов вчера смотрели? Если нет — вот здесь можно узнать все о вчерашнем футболе (ой, Месси и Коутиньо — вообще красавчики!). А еще давайте обсудим белорусский теннис — вернее, конкретно нашу первую ракетку Арину Соболенко. С начала года Арина не побеждает игроков из топ-10, проигрывает важные матчи в выигрышных ситуациях и позволяет обходить себя в рейтинге. В чем причина? О наболевшем высказался наш Юра Михалевич, а он в вопросе «шарит»: говорил об игре Соболенко с тренерами, один из которых вывел Арину в топ-100, а второй — в топ-10, и не раз беседовал с самой теннисисткой. Арина, мы очень хотим, чтобы ты стала первой в мире, не подведи!


Все новости вторника, 16 апреля

Кстати. Если вы переживаете, что ваши фото в Instagram получаются не очень гламурными — возможно, вам просто стоит узнать секреты съемок других. Правда, вы, скорее всего, уже больше никогда не поверите людям. Кстати, видели Instagram… гомельского городского автобуса? Он классный! Хорошего дня, друзья, — мы с вами.

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Посмотрите, как выглядит знаменитый Нотр-Дам-де-Пари сейчас, после серьезного пожара - и давайте вспомним, что еще нас волновало вчера.
 
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