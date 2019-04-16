Нотр-Дам, амнистия, Данкверт и «Танкверт», рейтинг Зеленского и игра Арины - важное за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Помните, как накануне полыхал собор Парижской Богоматери ? Рухнули шпиль и часть крыши, было опасение, что здание не выстоит. Но спасателям удалось взять под контроль возгорание (эх, если бы их еще и раньше вызвали !..), а позже и ликвидировать его (помните, кстати, как наши тушили наш Несвижский замок — и тоже спасли историко-культурную ценность?). А видели коллаж из 91 обложки газет и журналов со всего мира , вышедших вчера и посвященных пожару в Нотр-Даме ? «Разделяем с французским народом горечь от большой потери, которая постигла всех христиан и международное сообщество, и надеемся на быстрое восстановление этого выдающегося памятника мировой архитектуры», — выразил соболезнования и наш президент . Надеемся, его восстановят — деньги на это жертвуют всем миром . Посмотрите, как выглядит знаменитый Нотр-Дам-де-Пари сейчас, после серьезного пожара — и давайте вспомним, что еще нас волновало вчера.













Все новости вторника, 16 апреля

Кстати. Если вы переживаете, что ваши фото в Instagram получаются не очень гламурными — возможно, вам просто стоит узнать секреты съемок других . Правда, вы, скорее всего, уже больше никогда не поверите людям. Кстати, видели Instagram… гомельского городского автобуса? Он классный ! Хорошего дня, друзья, — мы с вами.

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