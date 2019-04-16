Чтобы избежать африканской чумы

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Проблема АЧС — одна из самых сложных в истории борьбы с инфекционными болезнями свиней, так как вакцины против нее нет.

Основным источником возбудителя АЧС в природе являются дикие кабаны. Вирус АЧС очень устойчив в экскрементах инфицированных диких кабанов, тушах, в капельках крови и слизи. Заражение домашних свиней происходит при контакте здоровых и больных животных или с вирусоносителями. Свиньи могут заражаться через предметы ухода, зараженные корм и воду, дыхательные пути. Инфекция распространяется через корм, транспортные средства, использование в корм пищевых и боенских отходов. Для людей вирус АЧС не опасен.

Распространение этой опасной вирусной инфекции может грозить колоссальными экономическими потерями для свиноводческой отрасли.

В Несвижском районе свиноводческие предприятия работают в режиме предприятий закрытого типа, на которых постоянно проводятся в полном объеме все необходимые профилактические мероприятия по недопущению заноса африканской чумы свиней.

Правила содержания продуктивных животных в личных подсобных хозяйствах граждан регламентированы Ветеринарно-санитарными правилами (Постановление №758 от 29.08.2013 г. Совета Министров Республики Беларусь). Владельцам личных подсобных хозяйств нужно помнить: территория подсобного хозяйства должна содержаться в чистоте; необходимо содержать животных в сараях или свинарниках (запрещается содержание свиней в выгульных двориках), для посещения их должна быть отдельная одежда и обувь; не надо скармливать животным отходы продуктов питания, содержащие компоненты животного происхождения; не приобретать живых свиней и продукты их убоя в неустановленных местах; обо всех случаях заболевания и падежа свиней необходимо немедленно сообщать специалистам ветеринарной службы по месту жительства или в ГУ «Несвиж-ская райветстанция».

Основное (более 90 %) производство свинины в Республике Беларусь проводится на крупных свинокомплексах и свинотоварных фермах. Поэтому Несвижским райисполкомом и в дальнейшем будут приниматься жесткие меры по обеспечению биологической защиты свинокомплексов — как основных источников производства свинины.

Напоминаем: согласно п.20 ВСП №758 от 29.08.2013 г. и решения Несвижского райисполкома № 1375 от 5 сентября 2016 года, определены следующие буферные зоны: от свиноводческого комплекса СПК «Агрокомбинат Снов» — аг. Снов, д. Новый Снов, Грусково, Слобода, Тарейки, Грицы; от свиноводческого комплекса ОАО «Лань-Несвиж» — аг. Лань, Качановичи, Чановичи, Кирковщина, Осмолово, Войниловичи, Фербовщина, пос. Госсортучасток; от свинотоварной фермы «Куноса» ОАО «Сейловичи» — д. Куноса; от фермы «Саска Липка» ОАО «Несвижский райагросервис» — д. Саска Липка; от фермы «Козлы» ОАО «Новая жизнь» — д. Козлы, Малоеды, Кохоновичи. Там запрещается содержание свиней физическими лицами в личных подсобных хозяйствах граждан.

Сергей СТРЕЧЕНЬ,

главный ветеринарный врач Несвижского района.