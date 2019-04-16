ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чтобы избежать африканской чумы

17.04.2019 — Новости Общества | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Проблема АЧС — одна из самых сложных в истории борьбы с инфекционными болезнями свиней, так как вакцины против нее нет.

Основным источником возбудителя АЧС в природе являются дикие кабаны. Вирус АЧС очень устойчив в экскрементах инфицированных диких кабанов, тушах, в капельках крови и слизи. Заражение домашних свиней происходит при контакте здоровых и больных животных или с вирусоносителями. Свиньи могут заражаться через предметы ухода, зараженные корм и воду, дыхательные пути. Инфекция распространяется через корм, транспортные средства, использование в корм пищевых и боенских отходов. Для людей вирус АЧС не опасен.

Распространение этой опасной вирусной инфекции может грозить колоссальными экономическими потерями для свиноводческой отрасли.

В Несвижском районе свиноводческие предприятия работают в режиме предприятий закрытого типа, на которых постоянно проводятся в полном объеме все необходимые профилактические мероприятия по недопущению заноса африканской чумы свиней.

Правила содержания продуктивных животных в личных подсобных хозяйствах граждан регламентированы Ветеринарно-санитарными правилами (Постановление №758 от 29.08.2013 г. Совета Министров Республики Беларусь). Владельцам личных подсобных хозяйств нужно помнить: территория подсобного хозяйства должна содержаться в чистоте; необходимо содержать животных в сараях или свинарниках (запрещается содержание свиней в выгульных двориках), для посещения их должна быть отдельная одежда и обувь; не надо скармливать животным отходы продуктов питания, содержащие компоненты животного происхождения; не приобретать живых свиней и продукты их убоя в неустановленных местах; обо всех случаях заболевания и падежа свиней необходимо немедленно сообщать специалистам ветеринарной службы по месту жительства или в ГУ «Несвиж-ская  райветстанция».

Основное (более 90 %) производство свинины в Республике Беларусь проводится на крупных свинокомплексах и свинотоварных фермах. Поэтому Несвижским райисполкомом и в дальнейшем будут приниматься жесткие меры по обеспечению биологической защиты свинокомплексов — как основных источников производства свинины.

Напоминаем: согласно п.20  ВСП №758 от 29.08.2013 г. и решения Несвижского райисполкома № 1375 от 5 сентября 2016 года, определены следующие буферные зоны: от свиноводческого комплекса СПК «Агрокомбинат Снов» — аг. Снов, д. Новый Снов, Грусково, Слобода, Тарейки, Грицы; от свиноводческого комплекса ОАО «Лань-Несвиж» — аг. Лань, Качановичи, Чановичи, Кирковщина, Осмолово, Войниловичи, Фербовщина, пос. Госсортучасток; от свинотоварной фермы «Куноса» ОАО «Сейловичи»  — д. Куноса; от фермы «Саска Липка» ОАО «Несвижский райагросервис» — д. Саска Липка; от фермы «Козлы» ОАО «Новая жизнь» — д. Козлы, Малоеды, Кохоновичи. Там запрещается содержание свиней физическими лицами в личных подсобных хозяйствах граждан.

Сергей СТРЕЧЕНЬ,

главный ветеринарный врач Несвижского района.

 


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проблема АЧС — одна из самых сложных в истории борьбы с инфекционными болезнями свиней, так как вакцины против нее нет.
 
Новости дня
Новости общества
 
Район на район. Хоккей на канале, уютные дворики панелек. Минчанка - о том, за что любит Уручье
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
17.04.2019
Полесская правда
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика