Старые пролеты Полоцкого путепровода разобрали в два раза быстрее, чем планировали

Источник материала: Tut.by

На станции Витебск досрочно завершен демонтаж пролетных строений Полоцкого путепровода, сообщает БЖД.



Фото: БЖД

Демонтаж планировали провести за 12 дней. Но строители справились в два раза быстрее, за шесть дней — с 9 по 14 апреля.

«Работы производились двумя кранами восстановительных поездов с полным обеспечением безопасного пропуска поездов», — отмечают в БЖД.

Напомним, в середине ноября 2018 года Полоцкий путепровод закрыли для транспорта и пешеходов: прокуратура признала его аварийным. В таком состоянии мост находился более 10 лет. Путепровод был построен в конце XIX века, реконструирован в 1953 году.

Вначале реконструкцию моста думали растянуть на 4 года. Но, по последней информации, строители хотят уложиться в более короткий срок — до 2021 года .

Работы потянут на почти 100 млн рублей. Из них 40 млн рублей планируют потратить в этом году, остальную сумму — в 2020 году.