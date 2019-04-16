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Старые пролеты Полоцкого путепровода разобрали в два раза быстрее, чем планировали

17.04.2019 08:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На станции Витебск досрочно завершен демонтаж пролетных строений Полоцкого путепровода, сообщает БЖД.


Фото: БЖД

Демонтаж планировали провести за 12 дней. Но строители справились в два раза быстрее, за шесть дней — с 9 по 14 апреля.

«Работы производились двумя кранами восстановительных поездов с полным обеспечением безопасного пропуска поездов», — отмечают в БЖД.

Напомним, в середине ноября 2018 года Полоцкий путепровод закрыли для транспорта и пешеходов: прокуратура признала его аварийным. В таком состоянии мост находился более 10 лет. Путепровод был построен в конце XIX века, реконструирован в 1953 году.

Вначале реконструкцию моста думали растянуть на 4 года. Но, по последней информации, строители хотят уложиться в более короткий срок — до 2021 года.

Работы потянут на почти 100 млн рублей. Из них 40 млн рублей планируют потратить в этом году, остальную сумму — в 2020 году.

 
Теги: Витебск
 
 
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Демонтаж планировали провести за 12 дней. Но строители справились в два раза быстрее, за шесть дней - с 9 по 14 апреля.
 
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