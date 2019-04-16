﻿ Двигаться к заветной цели. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Двигаться к заветной цели

17.04.2019 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Чырвоны прамень

Принято считать, что земли в ОАО «Иванский-Агро» низинные. Во многом так оно и есть. Поэтому и с яровым севом здесь обычно не поспешишь. Но вот что имеем нынешней весной. По темпам работ акционерное общество находится в числе лидеров в районе. Сев зерновых и зернобобовых и вовсе близится к завершению.

Двигаться к заветной цели

Владимир Каньков продолжает формировать будущий урожай.

— Никакой спешки нет, — заверил главный агроном акционерного общества Валерий Масько. — Поля в большинстве своём находятся в нормальном состоянии. Можно смело сеять. Впереди идут культиваторы и чизеля, готовят почву. Затем посевной агрегат пускаем. Порой, правда, камни мешают. Но эту проблему решаем. В том числе и с помощью шефских организаций, которые являются нашими помощниками.
На протяжении послед -них лет в действиях агрономической службы ОАО «Иванский-Агро» видна чёткая стратегия. Основу зернового клина здесь формируют осенью. 1400 гектаров озимой пшеницы в настоящее время радуют глаз. Перезимовали посевы неплохо. Их уже подкормили азотом. Начался период активной вегетации. Урожай пшеничные поля должны дать хороший. Только бы небесная канцелярия не подвела. В ближайшее время нужны дожди. Запасы влаги даже на низинных почвах истощаются. Неплохо будет, если повысится температура воздуха.
Впрочем, и яровая пшеница, ячмень должны дать неплохую отдачу. Ведь весенний сев ведётся строго по технологии, семенной материал качественный. Этому аспекту уделяется первостепенное внимание. После зерновых и зернобобовых будут сеять рапс и кукурузу. Об элитных семенах уже позаботились.
Тружеников сельхозпредприятия мы застали на поле вблизи деревни Красница. Здесь осуществлялся сев ячменя.
— Приступаем к работе рано утром, — поделился передовой механизатор Владимир Каньков. — Организационные вопросы быстро решаются. Наше дело — добросовестно трудиться. В день на своём агрегате 35-40 гектаров засеваю. Это примерно 5 процентов от общего задания. Поступательно движемся к заветной цели.
В ОАО «Иванский-Агро» сложился костяк опытных тружеников, на которых можно положиться. Так и должно быть. Механизаторы нацелены на результат. За плечами у Владимира Канькова немало посевных и прочих важнейших сельскохозяйственных кампаний. День нашей командировки в хозяйство стал двенадцатым по счёту для сеяльщика. Сделано уже немало. Но и расслабляться никак нельзя.

Юрий АЛЕКСАНДРОВИЧ.

 

 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Принято считать, что земли в ОАО «Иванский-Агро» низинные. Во многом так оно и есть. Поэтому и с яровым севом здесь
 
Новости дня
Новости общества
 
Старые пролеты Полоцкого путепровода разобрали в два раза быстрее, чем планировали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
17.04.2019
Полесская правда
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика