Двигаться к заветной цели

Источник материала: Чырвоны прамень

Принято считать, что земли в ОАО «Иванский-Агро» низинные. Во многом так оно и есть. Поэтому и с яровым севом здесь обычно не поспешишь. Но вот что имеем нынешней весной. По темпам работ акционерное общество находится в числе лидеров в районе. Сев зерновых и зернобобовых и вовсе близится к завершению.





— Никакой спешки нет, — заверил главный агроном акционерного общества Валерий Масько. — Поля в большинстве своём находятся в нормальном состоянии. Можно смело сеять. Впереди идут культиваторы и чизеля, готовят почву. Затем посевной агрегат пускаем. Порой, правда, камни мешают. Но эту проблему решаем. В том числе и с помощью шефских организаций, которые являются нашими помощниками.

На протяжении послед -них лет в действиях агрономической службы ОАО «Иванский-Агро» видна чёткая стратегия. Основу зернового клина здесь формируют осенью. 1400 гектаров озимой пшеницы в настоящее время радуют глаз. Перезимовали посевы неплохо. Их уже подкормили азотом. Начался период активной вегетации. Урожай пшеничные поля должны дать хороший. Только бы небесная канцелярия не подвела. В ближайшее время нужны дожди. Запасы влаги даже на низинных почвах истощаются. Неплохо будет, если повысится температура воздуха.

Впрочем, и яровая пшеница, ячмень должны дать неплохую отдачу. Ведь весенний сев ведётся строго по технологии, семенной материал качественный. Этому аспекту уделяется первостепенное внимание. После зерновых и зернобобовых будут сеять рапс и кукурузу. Об элитных семенах уже позаботились.

Тружеников сельхозпредприятия мы застали на поле вблизи деревни Красница. Здесь осуществлялся сев ячменя.

— Приступаем к работе рано утром, — поделился передовой механизатор Владимир Каньков. — Организационные вопросы быстро решаются. Наше дело — добросовестно трудиться. В день на своём агрегате 35-40 гектаров засеваю. Это примерно 5 процентов от общего задания. Поступательно движемся к заветной цели.

В ОАО «Иванский-Агро» сложился костяк опытных тружеников, на которых можно положиться. Так и должно быть. Механизаторы нацелены на результат. За плечами у Владимира Канькова немало посевных и прочих важнейших сельскохозяйственных кампаний. День нашей командировки в хозяйство стал двенадцатым по счёту для сеяльщика. Сделано уже немало. Но и расслабляться никак нельзя.

Юрий АЛЕКСАНДРОВИЧ.