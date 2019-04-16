Почему пирамида? Готовим с шеф-поваром творожную пасху за 9 рублей

Источник материала: Tut.by

Традиция готовить творожную пасху уходит в глубину веков. Раньше свои пасхальные «пирамиды» белорусы «строили» из кислого молока, а сейчас — из свежего творога. А для вкуса добавляют орех, изюм, шоколад и даже ром. Глава гильдии шеф-поваров Беларуси Александр Чикилевский совместно с «Савушкиным продуктом» показал нам, как приготовить творожную пасху по рецепту из брестского Полесья.

Семья Александра — с Полесья, где традиционно передают рецепты из поколения в поколение. Неудивительно, что рецепт творожной пасхи, которая традиционно дополняет пасхальный стол, он узнал от мамы, а та — от бабушки. Правда, как настоящий повар Александр слегка усовершенствовал блюдо.





— В моей семье на Пасху готовятся куличи и иногда — творожную пасху. Она получается очень нежной. Жаль, что ее уже редко готовят в городах. В сельской местности еще делают, а в городах уже отходят от этой традиции, — с огорчением отмечает Александр.

— Почему «Пасха» имеет форму пирамиды?

— Форма у блюда оригинальная — усеченная пирамида, олицетворяющая Голгофу. А еще это символ стремления человека к совершенству. Почти во всех древнейших культурах были постройки в виде усеченной пирамиды — даже египетские первоначально имели такую форму.

Форма пасхи также называется пасочницей и состоит из четырех дощечек. Изнутри вырезаны буквы «ХВ», а еще можно увидеть крест и цветки — в общем, все то, что символизирует страдания и воскресение Христа.

— Почему «обожествляли» творог?

— Что интересно, творог стал популярен еще до прихода христианства. Это стародавнее угощение ассоциировалось с плодородием у славянских народов. Весной крестьяне приветствовали землю, сопровождая вспашку поля употреблением творога. Для них он был чем-то большим, чем еда. Это сейчас мы едим его каждый день, а вот наши прадеды-земледельцы подавали на стол перетертый творог с сахаром только на значимые даты.

Христианство изменило отношение к творогу как «божественному» продукту. Но о нем не забыли — творог стал основой вкусного блюда, которое стали подавать каждый год на Пасху. И кстати, раньше оно представляло собой не плотную творожную массу, а готовилось из кислого молока.

Лишь с 18-го века пасху стали готовить из сухого творога, сливок или сливочного масла, яиц, сметаны и сахара. Чуть позже для большего вкуса стали добавлять изюм, орех и всякого рода пряности — на то время крайне дорогие.

— А что, если добавить ром или коньяк?

— На сегодня можно найти с сотню рецептов известного праздничного блюда. Есть даже «царская Пасха» с коньяком или ромом. А еще — медовая, заварная, шоколадная и «розовая». Состав угощения зависит от личных предпочтений: одних тянет к сухофруктам, другим нравится карамель.

Приводим рецепт, который традиционно использует Александр Чикилевский для своей творожной пасхи. Стоимость ее ингредиентов для ее приготовления — примерно 9 рублей.

Вот что нам понадобится: — 1 упаковка рассыпчатого творога (например, «Савушкин хуторок» 9% жирности);

— 4 яйца;

— сметана 20% жирности;

— сливочное масло (лучше всего 82%);

— стакан сливок;

— изюм;

— 4 столовой ложки сахарной пудры.





Как готовим

Первым делом нужно перетереть творог. Причем лучшего всего это сделать три раза — тогда блюдо получится очень нежное.

— Творожную пасху несложно готовить дома. И все же это блюдо, которое требует предварительной подготовки. Большое значение для пасхи играет качество ингредиентов. Мой главный кулинарный секрет — рассыпчатый творог. Благодаря ему пасха получается прямо-таки воздушная, — отмечает шеф-повар.

Дальше готовим жидкую основу для блюда: отделяем 4 желтка, добавляем в них сахарную пудру и взбиваем венчиком, пока желтки не побелеют. В эту массу вливаем жирные сливки и ставим жидкую основу на водяную баню — доводим до кипения и 5−6 минут помешиваем до загустения.

— Не допускайте свертывания желтка — постоянно помешивайте основу. Вода не должна соприкасаться с дном миски, — советует Александр.





Снимаем с водяной бани жидкую основу и оставляем ее остывать. Тем временем в перетертый творог добавляем изюм, сметану и две трети упаковки размягчённого сливочного масла. Все ингредиенты тщательно перемешиваем.





Остывшую жидкую основу добавляем в творожную массу и снова тщательно перемешиваем. Аккуратно выкладываем стенки пасочницы марлей, предварительно смоченную водой и хорошо отжатой. Сверху выкладываем готовую творожную массу, слегка придавливаем грузом и ставим в холодильник на сутки-двое.





Перед подачей на праздничный стол пасху нужно аккуратно извлечь из формы, освободить от марли и украсить изюмом и орехами. Сладкоежкам можно слегка посыпать сахарной пудрой.





Готовится творожная пасха довольно просто и быстро, но выстаивается долго, поэтому беритесь за приготовление минимум за два дня до светлого праздника. Приятного аппетита и светлой Пасхи!

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