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На ремонт душевых в детском лагере «Орлёнок» в прошлом году потратили 160 тыс. рублей. Деньги собраны на республиканском субботнике
17.04.2019 — Новости Общества | Светлы шлях
Источник материала: Светлы шлях
В прошлом году на республиканском субботнике по данным Национального статистического комитета Беларуси было заработано более 8 миллионов рублей.
В Гродненской области эта сумма составила порядка 700 тысяч рублей,
Всего в Гродненской области в минувшем году на субботник вышли более 310 тысяч человек. Жители региона приводили в порядок историко-культурные объекты и памятные воинские места, территории своих населенных пунктов, готовили детские оздоровительные лагеря к лету. Собранные деньги направили на благоустройство городов, агрогородков и деревень, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, захоронения воинов и партизан Великой Отечественной войны.
Более 348 тысяч рублей потратили на подготовку детских оздоровительных и спортивно-оздоровительных лагерей к лету. Максимальную сумму – 160 тысяч рублей – выделили на лагерь
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На ремонт душевых в детском лагере «Орлёнок» в прошлом году потратили 160 тыс. рублей. Деньги собраны на республиканском субботнике
В прошлом году на республиканском субботнике по данным Национального статистического комитета Беларуси было заработано более 8 миллионов рублей.
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