На ремонт душевых в детском лагере «Орлёнок» в прошлом году потратили 160 тыс. рублей. Деньги собраны на республиканском субботнике

Источник материала: Светлы шлях

В прошлом году на республиканском субботнике по данным Национального статистического комитета Беларуси было заработано более 8 миллионов рублей.

В Гродненской области эта сумма составила порядка 700 тысяч рублей, сообщает "Гродзенская праўда". Только промышленные предприятия и организации областного центра в фонд субботника направили около 330 тысяч рублей. В свою очередь, 50 процентов от поступлений было перечислено на счет Министерства финансов. Так, жители Гродненщины внесли свою лепту в реализацию важных для страны проектов.

Всего в Гродненской области в минувшем году на субботник вышли более 310 тысяч человек. Жители региона приводили в порядок историко-культурные объекты и памятные воинские места, территории своих населенных пунктов, готовили детские оздоровительные лагеря к лету. Собранные деньги направили на благоустройство городов, агрогородков и деревень, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, захоронения воинов и партизан Великой Отечественной войны.

Более 348 тысяч рублей потратили на подготовку детских оздоровительных и спортивно-оздоровительных лагерей к лету. Максимальную сумму – 160 тысяч рублей – выделили на лагерь «Орленок» Сморгонского района. Все деньги, как рассказал директор лагеря Олег Стриго, ушли на обустройство и капитальный ремонт здания душевых.





– Раньше здесь располагался бассейн, но помещение уже давно требовало преображения, – пояснил он. – Была заново проведена канализация, водопровод, сделана электропроводка. Некоторые стены пришлось снести и возвести заново. Позаботились о современной внутренней отделке, заменили кровлю, приобрели новую сантехнику и оборудование, обустроили сушилку для обуви и одежды, раздевалку.