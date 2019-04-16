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«Начни помогать весной!» Акцию под таким названием проводит Вороновская районная организация Красного Креста

17.04.2019 — Новости Общества | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«Начни помогать весной!» Акцию под таким названием проводит Вороновская районная организация Красного Креста

Мы встаем с утра с надеждой на то, что сегодня все удачно сложится на работе, разрешатся спорные вопросы, позвонит нужный человек, станет теплее… Ведь не случайно весна — это время надежд. И именно весной мы с трепетом принимаемся хлопотать по дому, готовясь к многочисленным весенним праздникам, убирать во дворе и готовиться к посадкам в огороде. Но присмотритесь вокруг. Наверняка у кого-то есть сосед, который в силу возраста или здоровья не может этого сделать… Помогите ему. Ведь так часто человек хочет делать добро, но не знает, с чего начать. Все очень просто — начните с малого. К примеру, работники Вороновского ТЦСОН Ольга Пилипайть и Галина Русак, активисты первичной организации Вороновского ГПТК «С искрой в сердце» навели порядок на приусадебных участках ветерана Великой Отечественной войны Степана Жука и бывшего узника фашистского концлагеря Иосифа Петровского из г.п. Вороново.

Если и вы хотите присоединиться к волонтерам Красного Креста или знаете, кому нужна помощь в быту, звоните по телефону 8 (044) 550-02-59 Валентине Алексеевне Нарбут.

Начните помогать весной!

Галина ШЛЕМПО.

 
 
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Мы встаем с утра с надеждой на то, что сегодня все удачно сложится на работе, разрешатся спорные вопросы, позвонит нужный человек, станет теплее… Ведь не случайно...
 
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