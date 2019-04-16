О мерах безопасности при организации и проведении работ на субботнике

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В стране активно проводятся республиканские, областные, городские и районные субботники, да и просто отдельные работы по благоустройству. Поэтому немаловажным будет напомнить о мерах безопасности при проведении отдельных видов работ.

Одним из обязательных условий допуска работников к проведению работ в рамках субботника является ознакомление их с безопасными приемами и способами выполнения работ. Поэтому каждый участник субботника должен перед допуском к самостоятельной работе пройти целевой инструктаж по охране труда.

Целевой инструктаж проводится непосредственным руководителем работ. Во время инструктажа работники должны быть ознакомлены с инструкциями по охране труда, после чего им проводится проверка знаний приобретенных навыков безопасных методов и приемов работы путем устного опроса лицом, проводившим инструктаж.

Проведение инструктажа подтверждается подписями лиц, проводивших и прошедших инструктаж, в журнале регистрации инструктажа по охране труда или в личной карточке по охране труда. Формы всех этих документов можно найти в приложениях к Инструкции о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28.11.2008 № 175.

Непосредственным руководителям работ перед началом субботника необходимо осмотреть предназначенную для проведения работ территорию и убедиться в отсутствии опасных производственных факторов, которые могут служить источником травмирования – траншеи, ямы, незакрытые канализационные колодцы, свисающие или лежащие на земле провода и т.п. До начала работ принять меры по исключению возможного контакта лиц, участвующих в субботнике, с такого рода факторами (оградить место, вызвать специализированные службы и т.д.).

Если во время субботника будут производиться совместные работы лиц, участвующих в субботнике, и техники (тракторов, экскаваторов, машин и т.д.), то необходимо принять меры, чтобы лица, участвующие в субботнике, не приближались к подвижным частям техники ближе 5 метров.

Запретить при погрузке мусора в транспортные средства находиться в кузове. Такие случаи должны быть исключены. Быть внимательным при осуществлении техникой маневров, особенно при движении техники задним ходом. В таких ситуациях необходимо остановить работы, назначить водителю сигнальщика и обязать его двигаться по подаваемым сигналам.

Также следует отметить, что при выполнении работ по уборке на строительных площадках необходимо исключить единовременное выполнение этих работ со строительно-монтажными и ремонтно-строительными работами. В противном случае перед выполнением единовременных работ необходимо заказчику, генеральному подрядчику и субподрядчикам разработать и согласовать мероприятия по безопасному проведению этих работ в целях исключения случаев производственного травматизма.

Лицам, участвующим в субботнике, необходимо напомнить, что в ходе работы следует выполнять только ту работу, которая поручена непосредственным руководителем и при условии, что безопасные условия ее выполнения хорошо известны. В сомнительных случаях обратиться к непосредственному руководителю за разъяснениями.

При получении новой (незнакомой) работы получить у непосредственного руководителя инструктаж по безопасным приемам и методам ее выполнения.

При неисправности эксплуатируемых приспособлений, инструментов сообщить непосредственному руководителю. Самому устранять неисправности не разрешается.

Необходимо помнить, что не разрешается распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные или токсические вещества, а также находиться на рабочем месте (по месту работы) или в рабочее время, производить работы в состоянии опьянения, вызванном употреблением вышеуказанных средств, и в состоянии, связанном с болезнью, препятствующей выполнению работ.

Каждый работник должен четко понимать, что заметив нарушения требований безопасности при выполнении работ другими работниками или опасность для окружающих, не оставаться безучастным, предупредить работника и непосредственного руководителя о необходимости соблюдения требований, обеспечивающих безопасность работ.

При работе на проезжей части работники должны быть в сигнальных жилетах с элементами из световозвращающего материала. Во время проведения уборок большим количеством людей (более трех человек) с обеих сторон убираемого участка выставляется по одному наблюдающему с красным флажком.

Наблюдающие должны предупреждать работающих о приближающемся транспорте и в необходимых случаях принимать меры вплоть до остановки транспорта. В необходимых случаях место производства работ должно ограждаться веревочными ограждениями с сигнальными флажками и предупредительными плакатами.

Во избежание травмирования работнику, занятому уборкой прилегающей территории и автодорог, запрещается: ходить без надобности по своему или другим участкам, подходить и включать машины, оборудование, работа на которых непосредственным руководителем работ не поручена; проходить или находиться под поднятым грузом; проходить в местах, не предназначенных для переходов, перебегать перед движущимся транспортом; заходить без разрешения непосредственного руководителя работ за ограждения электрооборудования; залазить на металлоконструкции, площадки, трубопроводы, расположенные на высоте, а также на деревья без разрешения непосредственного руководителя работ, а также спрыгивать с них; бегать, толкать или наносить телесные повреждения другим лицам, бросать в них какие-либо предметы; прикасаться к токоведущим частям электрооборудования, клеммам и электропроводам, к арматуре общего освещения; открывать дверцы электрошкафов, прятать в них какие-либо предметы; сжигать собранный мусор; заваливать мусором ливневую канализацию.

Необходимо напомнить, что работа на расстоянии менее 2 метров от неогражденного перепада по высоте 1,3 метра и более (к примеру, мытье окон может производиться на высоте) называется работой на высоте, является работой с повышенной опасностью и требует дополнительной подготовки по охране труда, в том числе обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний по вопросам охраны труда, а также медицинского осмотра. С учетом этого необходимо во время субботника исключить допуск лиц, участвующих в субботнике, к выполнению таких работ, за исключением тех, кто прошел указанную подготовку и не имеет медицинских противопоказаний для их выполнения.

Кроме того, следует обеспечить лиц, участвующих в субботнике, средствами индивидуальной защиты, перчатками или рукавицами, при работе на проезжей части – жилетами сигнальными, при работе на строительном объекте – защитными касками.

Нередко благоустройство связано с проведением окрасочных работ.

Требования безопасности при проведении окрасочных работ определены Межотраслевыми правилами по охране труда при выполнении окрасочных работ, утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28.09.2012 № 104.

При выполнении окрасочных работ на всех этапах должны предусматриваться мероприятия по защите работающих от действия вредных и (или) опасных производственных факторов:

замена взрывопожароопасных лакокрасочных материалов на взрывопожаробезопасные;

определение норм и порядка хранения лакокрасочных материалов;

применение наименее токсичных лакокрасочных материалов;

использование работающими средств индивидуальной защиты, соответствующих выполняемой работе.

Необходимо помнить, что краски и растворители являются легковоспламеняющимися, взрывопожароопасными веществами, кроме того, пары таких веществ, попадая в дыхательные пути, вызывают раздражение и могут привести к отравлению, поэтому при работе с ними работники должны быть обеспечены дополнительно очками и респираторами.

Во время окрасочных работ категорически запрещается пользоваться открытым огнем, в том числе курить.

Отходы лакокрасочных материалов сливать в канализацию, на землю, в реку, ручей и т.д. не допускается. Они должны собираться в специальную закрытую емкость и удаляться для утилизации в порядке, установленном законодательством.

В процессе нанесения лакокрасочных материалов работающие перемещаются в сторону потока свежего воздуха, чтобы аэрозоль и пары растворителей относились от них потоками воздуха.

При перемешивании или переливании лакокрасочных материалов и растворителей, во избежание попадания брызг в глаза, следует пользоваться защитными очками.

Окрасочные работы на высоте должны производиться с устойчивых подмостей или с лесов, имеющих ограждения высотой 1,1 м и бортовые доски высотой не менее 0,15 м. Ширина настила на подмостях и лесах должна быть не менее 1 метра. Настилы устраиваются без зазоров. Работа на неисправных, не отвечающих нормам безопасности лесах и подмостях, с переносных лестниц и других неустойчивых приспособлений запрещается.

Не разрешается применять для ручных окрасочных работ лакокрасочные материалы, в состав которых входят хлорированные углеводороды и метанол. В случае необходимости нанесения этих лакокрасочных материалов кистевым способом для индивидуальной защиты рабочего следует применять средства индивидуальной защиты органов дыхания с подачей чистого воздуха и защитные очки.

При производстве окрасочных работ запрещается: производить малярные работы, если они ведутся одновременно на нескольких уровнях по вертикали без устройства сплошного настила; применять в качестве растворителей и составов для обезжиривания высокотоксичные растворители (метиловый спирт, этилированный бензин, хлороформ, дихлорэтан и др.); при окрашивании изделий лаками и эмалями на основе эфиров целлюлозы в качестве растворителя применять бензол (его следует заменять толуолом), а также применять пиробензол и легкий растворитель; наносить методом распыления лакокрасочные материалы, содержащие соединения сурьмы, мышьяка, ртути, меди, хрома, а также составы на основе каменноугольного лака; изменять рекомендованный инструкцией технологический порядок нанесения красок, использовать краски с пониженной вязкостью, увеличивать расстояние от распылительной головки до окрашиваемой поверхности, использовать другие сопла для повышения давления и т.п., что может привести к увеличению концентрации паров растворителя и красочного аэрозоля в воздухе рабочей зоны; наносить лакокрасочные покрытия на поверхности действующих механизмов, а также агрегатов, не отключенных от электросети, работать под вращающимися частями машин и станков; применять неорганические растворители для мытья рук; ставить тару с краской ближе 10 м от газосварочных аппаратов.

При побелке деревьев необходимо предварительно подготовить окрашиваемую поверхность. При нанесении негашеной извести пользоваться респиратором и резиновыми перчатками. При применении для побелки распылителей убедиться, что в радиусе 3 м никого нет, использование защитных очков при этом обязательно.

При несчастном случае необходимо быстро принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего (действия электротока, сдавливающих тяжестей и др.), оказать пострадавшему первую помощь, вызвать на место происшествия медицинских работников или доставить потерпевшего в организацию здравоохранения; сообщить о происшествии руководителю работ или другому должностному лицу.

На основании вышеизложенного Могилевское областное управление Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь полагает необходимым:

довести настоящее письмо до сведения комитетов и управлений облисполкома, горрайисполкомов с последующим направлением его в подведомственные организации и организации, расположенные на подведомственной территории;

провести с работниками, участвующими в субботнике, по настоящему письму внеплановые инструктажи;

потребовать принять указанные в письме и дополнительные (исходя из специфики работ) меры по обеспечению безопасного производства работ, недопущению случаев производственного травматизма во время проведения субботников и работ по благоустройству.

Могилевское областное управление Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь