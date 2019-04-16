﻿ Гражданин Германии провел с девушкой ночь и не вернул забытые ею украшения. Он задержан. 21.by
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Гражданин Германии провел с девушкой ночь и не вернул забытые ею украшения. Он задержан

17.04.2019 10:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

15 апреля милиция задержала 41-летнего гражданина Германии, который после знакомства с девушкой в клубе, обокрал ее на 7 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Накануне вечером в милицию обратилась 30-летняя женщина. Она рассказала, что в одном из столичных клубов познакомилась с гражданином Германии. Выпив, они поехали к нему в гостиницу, провели вместе время, а затем девушка уехала. Утром дома она обнаружила, что у нее пропал золотой крестик, инкрустированный бриллиантами, и золотая цепочка. Стоимость украшений — свыше 7 тысяч белорусских рублей. Вернувшись в гостиницу к иностранцу и узнав, что тот уже съехал, а в номере украшений не нашлось, девушка обратилась в милицию.

Мужчину задержали в Гомеле, на пути к границе. При себе у него были обнаружены те самые крестик и цепочка. Милиционерам иностранец пояснил, что забрал оставленные девушкой украшения себе.

В настоящий момент гражданин Германии задержан и находится в изоляторе временного содержания ГУВД Мингорисполкома. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси (кража в крупном размере). Санкция части данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет с возможной конфискацией имущества.

 
Теги: знакомства, Гомель
 
 
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Утром девушка она обнаружила, что у нее пропал золотой крестик, инкрустированный бриллиантами, и золотая цепочка. Стоимость украшений - свыше 7 тысяч белорусских...
 
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