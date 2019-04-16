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Потерпевшие, зараженные ВИЧ, не имели претензий. В Новогрудке осудили «епископа мира»
17.04.2019 10:32 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Новогрудке осудили «епископа мира» Дмитрия Бондаря. Он признан виновным по статье «Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ». Суд проходил за закрытыми дверями, сообщили в суде Новогрудского района. Священник приговорен к 1,5 годам колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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По словам знакомых Дмитрия, пострадавшими было признано несколько человек, но в суде никто из них претензий не имел.
Священник намерен обжаловать приговор.
Напомним, Дмитрий Бондарь стал широко известен благодаря своей страничке в инстаграме. В своих многочисленных интервью он рассказывал, что является пастором старокатолической церкви, носил сутану и достаточно нестандартно рассуждал о религии и вере. По словам мужчины, он проводил службы в старокатолической часовне Святого Мартина в Новогрудке. В новогрудской общине этого религиозного направления насчитывается около 25 человек.
Несколько лет назад митрополит Виталий рукоположил Дмитрия в священники. С 2013 года общину приняли в старокатолическую церковь в Польше. В феврале 2018 года курия Гродненской епархии Римско-католической церкви уточняла, что в их священнический штат Дмитрий не входит и не имеет никакого отношения к ним.
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В Новогрудке осудили «епископа мира» Дмитрия Бондаря. Он признан виновным по статье «Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ». Суд проходил...
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