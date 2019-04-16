Потерпевшие, зараженные ВИЧ, не имели претензий. В Новогрудке осудили «епископа мира»

Источник материала: Tut.by

В Новогрудке осудили «епископа мира» Дмитрия Бондаря. Он признан виновным по статье «Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ». Суд проходил за закрытыми дверями, сообщили в суде Новогрудского района. Священник приговорен к 1,5 годам колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.



Фото: instagram.com/sacerdoss/

Дмитрию Бондарю грозило до трех лет лишения свободы. Мама священника рассказывала , что ее сын никого не мог заразить, ведь, узнав о своем диагнозе, встал на учет в диспансер, принимал лекарства, предохранялся.

По словам знакомых Дмитрия, пострадавшими было признано несколько человек, но в суде никто из них претензий не имел.

Священник намерен обжаловать приговор.

Напомним, Дмитрий Бондарь стал широко известен благодаря своей страничке в инстаграме. В своих многочисленных интервью он рассказывал, что является пастором старокатолической церкви, носил сутану и достаточно нестандартно рассуждал о религии и вере. По словам мужчины, он проводил службы в старокатолической часовне Святого Мартина в Новогрудке. В новогрудской общине этого религиозного направления насчитывается около 25 человек.



Фото: instagram.com/sacerdoss/

Несколько лет назад митрополит Виталий рукоположил Дмитрия в священники. С 2013 года общину приняли в старокатолическую церковь в Польше. В феврале 2018 года курия Гродненской епархии Римско-католической церкви уточняла, что в их священнический штат Дмитрий не входит и не имеет никакого отношения к ним.

После задержания Дмитрия Сергей Коваль закрыл свой дом в Литовке для посещений. Напомним, Сергей построил необычный дом-музей «для всех людей» , двери в котором не закрывались для любого желающего круглые сутки. Посетить усадьбу можно было совершенно бесплатно.

Бизнесмен подчеркивал, что задержание старокатолического священника и закрытие необычной усадьбы никак не связаны. В новогоднюю ночь Сергей Коваль покончил жизнь самоубийством .