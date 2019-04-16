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Больше половины подвижного состава в Минске подлежит списанию

17.04.2019 10:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Больше половины подвижного состава в Минске подлежит списанию. Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель генерального директора ГП «Минсктранс» Олег Дзюбенко.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Средний возраст троллейбусов и автобусов в Минске — 9,5 лет (при сроке службы — 10 лет). Средний возраст трамваев — 11 лет (при сроке службы в 15). То есть, общественный транспорт подходит к сроку списания.

— Но по внешнему виду никто не скажет, что этот транспорт завтра списывают, потому что технические службы содержат его в нормальном состоянии.

По словам Олега Дзюбенко, транспорт, который списывают в Минске, часто покупают в другие страны, например, Украина.

Что касается троллейбусов, состояние которых особенно критиковали водители общественного транспорта, их тоже собираются обновлять.

— Рассматривается вопрос о приобретении троллейбусов в этом году. Если финансирование позволит, это будет от 20 до 30 троллейбусов, — рассказал Олег Дзюбенко.

Все новые троллейбусы будут на автономном ходу — чтобы они могли объезжать места заторов.

Последний раз массовое обновление наземного транспорта было более десяти лет назад — еще при председателе Мингорисполкома Михаиле Павлове. Тогда средний возраст техники уменьшился до 3−4 лет. После этого финансирование сократили, что и привело к старению подвижного состава.

 
Теги: Минск
 
 
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- Рассматривается вопрос о приобретении троллейбусов в этом году. Если финансирование позволит, это будет от 20 до 30 троллейбусов, - рассказал Олег Дзюбенко
 
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