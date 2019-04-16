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Отключать горячую воду в Могилеве начнут 15 мая. Ищите свой район в графике
17.04.2019 10:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Отключать горячую воду в Могилеве начнут 15 мая. По плану, ежегодные двухнедельные испытание тепловых сетей начнутся с микрорайонов Мир-1, Мир-2, Ямницкий, Спутник. Завершат их в Заднепровье в конце августа, сообщили TUT.BY в диспетчерской Могилевских теплосетей.
На предприятии теплоэнергетики TUT.BY пояснили, что графика отключения горячей воды на территории в/ч Пашково, в поселках Буйничи и Малая и Большая Боровка пока нет.
Если в графике отключения горячей воды в Могилеве пройдут изменения, жильцов домов должны заранее проинформировать об этом ЖЭУ.
График отключения горячей воды в Могилеве летом 2019 года
15 — 28 мая
— микрорайоны Рабочий поселок, Ямницкий, Мир-1, Мир-2, Спутник, Казимировка;
— улицы Менжинского, Челюскинцев, Строителей, Космонавтов, проспект Мира (от гостиницы «Могилев» до университета им. Кулешова);
12 — 25 июня
— центр Могилева, микрорайоны Юбилейный, завода «Техноприбор», 30 лет Победы, ж/д вокзал;
— улицы Гришина, Гоголя, Крупской (до лесничества);
17 — 30 июля
— микрорайоны Соломинка, 8-й кирпичный
— улицы Жемчужная, Каштановая, Турова, Криулина, Кулибина;
14 — 27 августа
— район Заднепровье.
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На предприятии теплоэнергетики TUT.BY пояснили, что графика отключения горячей воды на территории в/ч Пашково, в поселках Буйничи и Малая и Большая Боровка пока нет.
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