Отключать горячую воду в Могилеве начнут 15 мая. Ищите свой район в графике

Источник материала: Tut.by

Отключать горячую воду в Могилеве начнут 15 мая. По плану, ежегодные двухнедельные испытание тепловых сетей начнутся с микрорайонов Мир-1, Мир-2, Ямницкий, Спутник. Завершат их в Заднепровье в конце августа, сообщили TUT.BY в диспетчерской Могилевских теплосетей.

На предприятии теплоэнергетики TUT.BY пояснили, что графика отключения горячей воды на территории в/ч Пашково, в поселках Буйничи и Малая и Большая Боровка пока нет.

Если в графике отключения горячей воды в Могилеве пройдут изменения, жильцов домов должны заранее проинформировать об этом ЖЭУ.

График отключения горячей воды в Могилеве летом 2019 года



Фото: pixabаy.com

15 — 28 мая

— микрорайоны Рабочий поселок, Ямницкий, Мир-1, Мир-2, Спутник, Казимировка;

— улицы Менжинского, Челюскинцев, Строителей, Космонавтов, проспект Мира (от гостиницы «Могилев» до университета им. Кулешова);

12 — 25 июня

— центр Могилева, микрорайоны Юбилейный, завода «Техноприбор», 30 лет Победы, ж/д вокзал;

— улицы Гришина, Гоголя, Крупской (до лесничества);

17 — 30 июля

— микрорайоны Соломинка, 8-й кирпичный

— улицы Жемчужная, Каштановая, Турова, Криулина, Кулибина;

14 — 27 августа

— район Заднепровье.

Теплосети будут проверять повышенным давлением. При разрыве труб, размыве грунта, проседании покрытия проезжей части или тротуаров, выходе воды на поверхность земли звоните в диспетчерскую службу Могилевских тепловых сетей по телефонам: (8 0222) 27−65−57, 28−12−48 или (+375 33) 319−15−90.