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Дорога к ветерану

17.04.2019 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

Именно такое название имеет акция, приуроченная ко Дню освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В рамках ее представители районной ветеранской и других общественных организаций, предприятий посетили на дому ветеранов Великой Отечественной войны, были организованы встречи в учреждениях образования.
У В. Г. Андреева, ветерана Великой Отечественной, жителя Краснолук, гости часто. То из сельисполкома зайдут справиться о здоровье и спросить о делах, то из клуба местного — на мероприятие пригласить, то кто из односельчан заглянет — поинтересоваться самочувствием заслуженного и уважаемого человека. И всегда Владимир Григорьевич рад встрече, с улыбкой и радушием встречает на пороге своего гостеприимного дома всех, кто его навещает.

Дорога к ветерану

Вот и в минувший четверг к ветерану пожаловали пионеры, культработники, представители общественных организаций.
Т. Ф. Романенко, председатель районного совета ветеранов, поблагодарила Владимира Григорьевича за его вклад в Победу, пожелала крепкого здоровья, долголетия.
Работники Краснолукского сельского клуба исполнили песни о войне, те песни, которые помогали выжить, поднимали боевой дух. Школьники декламировали стихи о военном времени, победе. Проникновенно и искренне звучали поэтические строчки из уст тех, кто знает об ужасах войны по рассказам дедов, прадедов, ветеранов Великой Отечественной, книгам и фильмам.
Встреча продолжилась в Краснолукской школе, где ветеран делился с учащимися своими воспоминаниями. А их немало из славного партизанского прошлого. Как подрывали вражеские эшелоны, как учились и любили, просто хотели жить…
А. Г. Савельев, возглавляющий районную организацию Белорусского союза офицеров, познакомил присутствующих с семейной реликвией — наградами своего отца, рассказал о значимости увековечивания памяти.
Давно продолжили дело В. Г. Андреева его ученики, помнят выпускники до сих пор, как несколько десятков лет назад рассказывал им учитель-ветеран о своих партизанских буднях, может, поэтому у них сегодня есть достижения и результаты, которыми можно гордиться. А. К. Латышев, учитель физкультуры Краснолукской средней школы — из таковых.
Побывали в этот день гости и у П. Т. Шинкевича в Латыголичах. Ветеран Великой Отечественной войны, педагог с завидным послужным списком встречал с радостью пришедших его навестить. Материал об этом читайте в ближайших номерах нашей газеты.

Дорога к ветерану… Каждый из нас ее в силах пройти, чтобы поделиться теплом души и искренностью сердца с теми, кто подарил нам мирное небо над головой — ветеранами Великой Отечественной войны, свидетелями огненных лет.

Наталия ШИРКО.

 
 
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Именно такое название имеет акция, приуроченная ко Дню освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В рамках ее представители районной ветеранской и
 
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