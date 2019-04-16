﻿ «Дом с тайнами». Как продюсер из Витебска стал «барином» - и занялся старой усадьбой. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Дом с тайнами». Как продюсер из Витебска стал «барином» - и занялся старой усадьбой

17.04.2019 11:02 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Предпринимателя и общественного деятеля Максима Жукова хорошо знают в Витебске: когда-то был продюсером групп «Катафалк», Goldprick, Nitkie, потом — арт-директором легендарного клуба «Сова», а сейчас он владелец лофта Dietrich — клуба в старом индустриальном здании, где проходят крутые рок-концерты. А недавно Максим стал еще и «помещиком». Или «барином» — он сам еще не определился, как себя в шутку называть. Жуков теперь владеет бывшей усадьбой в деревне Большие Летцы под Витебском, где в конце XIX — начале XX веков жил известный ботаник Владимир Адамов. Витеблянин начал восстанавливать здание-«заброшку», чтобы создать тут культурный центр. TUT.BY побывал в старинном особняке и узнал, легко ли быть «барином» в наши дни.


Максим Жуков

История усадьбы в Больших Летцах: ученый делил кров с сиротами

Имение помещиков Летецких упоминается в письменных источниках с начала XVI века. Позже усадьба перешла к новому владельцу — российскому генералу Шварцу. В начале ХХ века здесь поселился его пасынок — ученый-ботаник Владимир Адамов. Он создал в имении уникальный ботанический сад.

Коллекция Адамова насчитывала около 400 видов редких пород деревьев. В саду находилась теплица с 300 видами экзотических растений. От озера Летцы к усадьбе вели террасы с зелеными насаждениями. В имении находились ботанический музей и богатая библиотека.

В 1917 году усадьбу национализировали, ученого решили «уплотнить» — и подселили к нему беспризорников. В 1924 году Адамов уехал из имения в Минск. Часть его коллекции отдали в Витебский ботанический сад, часть растений пропала. Инфраструктура — пруды, террасы, оранжереи — стали приходить в упадок.


Усадьба Владимира Адамова в довоенные годы. Фасад украшали четыре колонны и балкон. Позже дом перестроили. Источник: «Витебская энциклопедия»

После войны в доме ученого размещался детдом, потом — санаторная школа-интернат, затем — снова детдом.

В последние лет 10, а то и 15 здание не использовалось и разрушалось. В конце концов его продали на торгах за одну базовую. Но покупатель не выполнил условия аукциона — за 3 года из «заброшки» нужно было сделать нормальный жилой дом, — и объект забрали обратно.

Тогда бывшей усадьбой и заинтересовался витебский предприниматель Максим Жуков.

«Вывез несколько фургонов мусора. А сколько еще осталось!»

— Я давно искал место за городом, где можно проводить творческие мероприятия. Увидел это здание несколько лет назад — и оно сразу запало в душу. И вот наконец Витебский райисполком передал мне его — под конкретный инвестпроект, — объясняет Максим Жуков. — Собираюсь привести дом в порядок и открыть тут культурный центр. В бывшей усадьбе будут проходить концерты, фестивали, ремесленные мастер-классы, фотослеты и другие творческие мероприятия. Есть задумка создать музей, посвященный ботанику Владимиру Адамову. Я должен создать тут новые рабочие места — это одно из обязательных условий инвестпроекта в сельском регионе. Но капитально ремонтировать здание, проводить сюда отопление смысла нет. Поэтому пока усадьба будет задействована лишь весной, летом и ранней осенью.

Усадьба стоит на высоком берегу озера Летцы. Именно здесь, на крутом склоне к водоему, Владимир Адамов когда-то и устроил свои знаменитые террасы ботанического сада. На разных уровнях, словно на «ступеньках», он посадил разные красивые растения. Террасы и сегодня еще видны, если смотреть на усадьбу со стороны озера. Но от богатой коллекции насаждений мало что осталось — лишь 300-летний дуб и старые серебристые тополя.




Предприниматель говорит, что документы на старинный особняк оформлял больше года:

— Друзья, узнав, что у меня появилась усадьба, говорят: «Максим, поздравляю! И — сочувствую!». Это очень интересное место, с богатой историей, но позади столько бумажной волокиты! Восемь или девять месяцев я ездил в райисполком, как на работу — каждый день. Обивал пороги и других государственных инстанций. Это был такой запутанный бюрократический клубок, что вкратце и не расскажешь. Да и сейчас он до конца еще не распутан.

По самым скромным подсчетам, в восстановление усадьбы требуется вложить около 50 тысяч рублей. В копеечку влетит замена только одних окон и дверей: в доме площадью почти 500 «квадратов» — 44 окна и 30 дверей.




— Здание в очень плачевном состоянии. Пока оно стояло заброшенным, тут растащили все, что только могли. Срезали трубы, батареи, начали даже пробивать стены — хотели достать кирпичи.

До внутреннего ремонта дело еще не дошло. Пока Максим и его сын Илья разгребают в помещениях завалы.

— Вывезли уже несколько фургонов мусора. То, что горит, отдаю людям, у которых есть печки. Если это какой-то бой — подсыпаю им дорогу на даче. Мусора тут скопилось много не только в самом доме, но и на территории.


Мусор на заднем дворе усадебного дома

За домом — небольшой дворик. Всюду — хлам, который, похоже, не убирали годами.

— Какими годами? Десятилетиями! — эмоционально реагирует на предположение о давности свалки Максим. — А между прочим, это водоохранная зона. В сельсовете мне сказали, что у них нет денег убирать эту помойку. Мол, если она тебе мешает — засыпь ее землей. Пришлось сообщить о свалке в областную экологию. Надеюсь, отреагируют.

«Требуют отремонтировать водоснабжение на всей улице»

Максим говорит, что с уборкой мусора ему готовы помочь волонтеры — люди хотят приехать сюда на субботник.

— Но пока я не могу назначить точный день акции. В доме нет электричества и воды, а чтобы проводить какие-то мероприятия, надо сначала провести коммуникации. Надеюсь, в апреле в здании будет свет — с «Электросетями» мы довольно быстро все решили и разошлись полюбовно. А вот переговоры с «Водоканалом» не знаю, чем закончатся. Он выдал совершенно неприемлемые техусловия: мне нужно капитально отремонтировать половину существующих сетей водоснабжения в Больших Летцах. А это трубы, колодцы, пожарные гидранты и т.д. То есть, чтобы поставить в усадьбе, грубо говоря, два унитаза и два рукомойника, нужно навести порядок с сетями на всей улице. Это же дикие деньги! А я слишком мелкий предприниматель, чтобы это осилить. Поэтому пока только отвели грунтовые воды из подвалов.


Максим Жуков общается с соседками

Еще одна проблема — сараи, которые принадлежат соседям:

— Один сарай — ветхое пожароопасное сооружение, пойдет под снос. Уберем его на субботнике. Остальные постройки, как выяснилось, люди самовольно возвели на земле сельсовета. Сейчас веду переговоры с соседями, как и когда они смогут перенести их. Ни с кем из сельчан ссориться не хочу, ищем компромисс.


Сараи на заднем дворе

Новый владелец не собирается отгораживаться от соседей забором.

— На заднем дворе будет просто открытая уютная лужайка. А еще нужно облагородить спуск к террасам ботанического сада. Это уникальное рукотворное ландшафтное место. Я не слышал, что в Беларуси есть еще что-то подобное. Но сейчас там беспорядок: все надо очистить от мусора, валежника, поставить скамейки для отдыха. Еще в планах — очистить водоем рядом с усадьбой — при Адамове здесь был каскад из шести прудов, сейчас из них сохранился лишь один… Во внутреннем дворике планирую смонтировать летнюю сцену. Необходимые материалы уже купил. Первый концерт — с участием модерн-фолк-коллективов — пройдет в июне. Он будет приурочен к местному празднику — «Адамаўскаму фэсту», который состоится уже в пятый раз. А еще раньше, уже в мае, витебские фотографы хотят провести возле усадьбы фотослет.

«Если бы это был памятник архитектуры, я бы за него не взялся»

Усадебный дом в Больших Летцах не входит в список историко-культурных ценностей — за всю историю его несколько раз перестраивали, и аутентики осталось мало. А Максима это даже радует!




— Можно сказать, дом «состоит» из разных веков. Поэтому, к счастью для меня, это не памятник архитектуры. Иначе я бы ни за что не взялся за его восстановление. В реализации инвестпроекта и так много проблем, а если бы здание было архитектурным памятником, было бы в разы больше.

Что внутри особняка? Максим ведет по двум этажам.

— Здесь сохранилось кое-что из старых архитектурных элементов и интерьеров. Например, сводчатые потолки, оригинальные дореволюционные розетки. Очищали стены от старой покраски и обнаружили сверху накат — штампованные обои. Кстати, похоже, что самый первый оригинальный цвет стен — ярко-синий. Именно он виден под слоями краски, которую накладывали в более поздние времена. Да и сама усадьба с улицы также была покрашена в этот же красивый весенний цвет — это заметно по фрагментам, где отвалились куски штукатурки.

В доме были четыре печи.

— На довоенной фотографии видно, что на крыше четыре трубы. И они сохранились — на чердаке есть дымоходы. Если найду хорошего мастера, то хочу восстановить хотя бы одну печь. К тому же в доме среди завалов я нашел оригинальные печные изразцы.


На потолке розетка — элемент декора, который использовали в архитектуре в старину.






Усадебный дом осмотрел известный витебский архитектор Евгений Колбович.

— Сразу Евгений отнесся к моему предложению приехать сюда скептически: с виду это рядовое загородное имение конца XIX — начала XX веков. Но когда он тут спустился в подвал, то заинтересовался. Специалист пришел к выводу, что одна часть здания — более старая, построена, предположительно, в XVII веке, а может, и раньше, так как в фундаменте подвала плинфовые кирпичи. Еще мы поняли, что главный вход раньше был в другом месте. И, если покопать, вполне возможно, что найдем остатки крыльца. Чтобы лучше понять историю дома, буду изучать архивные документы.

Максим не исключает, что этот дом — с тайнами, над разгадкой которых еще предстоит поломать голову:

— Нашли тут один подземный ход. Возможно, есть еще и второй.

Краудфандинг: сбор денег на свет и воду в усадьбе

На краудфандинговой площадке ulej.by объявлен сбор средств на восстановление усадьбы ботаника Владимира Адамова. На первом этапе нужно провести коммуникации — электричество, водоснабжение и канализацию. Для этого требуется собрать 3300 рублей: на оплату технических проектов, работ и материалов.

Для благотворителей предусмотрены разные призы и подарки: от билета на концерт на «Адамаўскім фэсце» до именной лестницы, которая будет спускаться к озеру Летцы, где планируют создать флотилию.

По состоянию на утро 17 апреля на проект 14 человек пожертвовали 174 рубля.


Новый владелец усадебного дома Адамова верит, что в здание удастся вдохнуть новую жизнь.
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 74
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Витебский предприниматель начал восстанавливать здание-«заброшку» в Больших Летцах, чтобы создать культурный центр.
 
Новости дня
Новости общества
 
Петришенко: необходимо повышать качество работы по профилактике подростковой преступности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
17.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика