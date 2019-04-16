«Дом с тайнами». Как продюсер из Витебска стал «барином» - и занялся старой усадьбой

Источник материала: Tut.by

Предпринимателя и общественного деятеля Максима Жукова хорошо знают в Витебске: когда-то был продюсером групп «Катафалк», Goldprick, Nitkie, потом — арт-директором легендарного клуба «Сова», а сейчас он владелец лофта Dietrich — клуба в старом индустриальном здании, где проходят крутые рок-концерты. А недавно Максим стал еще и «помещиком». Или «барином» — он сам еще не определился, как себя в шутку называть. Жуков теперь владеет бывшей усадьбой в деревне Большие Летцы под Витебском, где в конце XIX — начале XX веков жил известный ботаник Владимир Адамов. Витеблянин начал восстанавливать здание-«заброшку», чтобы создать тут культурный центр. TUT.BY побывал в старинном особняке и узнал, легко ли быть «барином» в наши дни.



Максим Жуков

История усадьбы в Больших Летцах: ученый делил кров с сиротами

Имение помещиков Летецких упоминается в письменных источниках с начала XVI века. Позже усадьба перешла к новому владельцу — российскому генералу Шварцу. В начале ХХ века здесь поселился его пасынок — ученый-ботаник Владимир Адамов. Он создал в имении уникальный ботанический сад.

Коллекция Адамова насчитывала около 400 видов редких пород деревьев. В саду находилась теплица с 300 видами экзотических растений. От озера Летцы к усадьбе вели террасы с зелеными насаждениями. В имении находились ботанический музей и богатая библиотека.

В 1917 году усадьбу национализировали, ученого решили «уплотнить» — и подселили к нему беспризорников. В 1924 году Адамов уехал из имения в Минск. Часть его коллекции отдали в Витебский ботанический сад, часть растений пропала. Инфраструктура — пруды, террасы, оранжереи — стали приходить в упадок.



Усадьба Владимира Адамова в довоенные годы. Фасад украшали четыре колонны и балкон. Позже дом перестроили. Источник: «Витебская энциклопедия»

После войны в доме ученого размещался детдом, потом — санаторная школа-интернат, затем — снова детдом.

В последние лет 10, а то и 15 здание не использовалось и разрушалось. В конце концов его продали на торгах за одну базовую. Но покупатель не выполнил условия аукциона — за 3 года из «заброшки» нужно было сделать нормальный жилой дом, — и объект забрали обратно.

Тогда бывшей усадьбой и заинтересовался витебский предприниматель Максим Жуков.

«Вывез несколько фургонов мусора. А сколько еще осталось!»

— Я давно искал место за городом, где можно проводить творческие мероприятия. Увидел это здание несколько лет назад — и оно сразу запало в душу. И вот наконец Витебский райисполком передал мне его — под конкретный инвестпроект, — объясняет Максим Жуков. — Собираюсь привести дом в порядок и открыть тут культурный центр. В бывшей усадьбе будут проходить концерты, фестивали, ремесленные мастер-классы, фотослеты и другие творческие мероприятия. Есть задумка создать музей, посвященный ботанику Владимиру Адамову. Я должен создать тут новые рабочие места — это одно из обязательных условий инвестпроекта в сельском регионе. Но капитально ремонтировать здание, проводить сюда отопление смысла нет. Поэтому пока усадьба будет задействована лишь весной, летом и ранней осенью.

Усадьба стоит на высоком берегу озера Летцы. Именно здесь, на крутом склоне к водоему, Владимир Адамов когда-то и устроил свои знаменитые террасы ботанического сада. На разных уровнях, словно на «ступеньках», он посадил разные красивые растения. Террасы и сегодня еще видны, если смотреть на усадьбу со стороны озера. Но от богатой коллекции насаждений мало что осталось — лишь 300-летний дуб и старые серебристые тополя.













Предприниматель говорит, что документы на старинный особняк оформлял больше года:

— Друзья, узнав, что у меня появилась усадьба, говорят: «Максим, поздравляю! И — сочувствую!». Это очень интересное место, с богатой историей, но позади столько бумажной волокиты! Восемь или девять месяцев я ездил в райисполком, как на работу — каждый день. Обивал пороги и других государственных инстанций. Это был такой запутанный бюрократический клубок, что вкратце и не расскажешь. Да и сейчас он до конца еще не распутан.

По самым скромным подсчетам, в восстановление усадьбы требуется вложить около 50 тысяч рублей. В копеечку влетит замена только одних окон и дверей: в доме площадью почти 500 «квадратов» — 44 окна и 30 дверей.













— Здание в очень плачевном состоянии. Пока оно стояло заброшенным, тут растащили все, что только могли. Срезали трубы, батареи, начали даже пробивать стены — хотели достать кирпичи.

До внутреннего ремонта дело еще не дошло. Пока Максим и его сын Илья разгребают в помещениях завалы.

— Вывезли уже несколько фургонов мусора. То, что горит, отдаю людям, у которых есть печки. Если это какой-то бой — подсыпаю им дорогу на даче. Мусора тут скопилось много не только в самом доме, но и на территории.



Мусор на заднем дворе усадебного дома

За домом — небольшой дворик. Всюду — хлам, который, похоже, не убирали годами.

— Какими годами? Десятилетиями! — эмоционально реагирует на предположение о давности свалки Максим. — А между прочим, это водоохранная зона. В сельсовете мне сказали, что у них нет денег убирать эту помойку. Мол, если она тебе мешает — засыпь ее землей. Пришлось сообщить о свалке в областную экологию. Надеюсь, отреагируют.

«Требуют отремонтировать водоснабжение на всей улице»

Максим говорит, что с уборкой мусора ему готовы помочь волонтеры — люди хотят приехать сюда на субботник.

— Но пока я не могу назначить точный день акции. В доме нет электричества и воды, а чтобы проводить какие-то мероприятия, надо сначала провести коммуникации. Надеюсь, в апреле в здании будет свет — с «Электросетями» мы довольно быстро все решили и разошлись полюбовно. А вот переговоры с «Водоканалом» не знаю, чем закончатся. Он выдал совершенно неприемлемые техусловия: мне нужно капитально отремонтировать половину существующих сетей водоснабжения в Больших Летцах. А это трубы, колодцы, пожарные гидранты и т.д. То есть, чтобы поставить в усадьбе, грубо говоря, два унитаза и два рукомойника, нужно навести порядок с сетями на всей улице. Это же дикие деньги! А я слишком мелкий предприниматель, чтобы это осилить. Поэтому пока только отвели грунтовые воды из подвалов.



Максим Жуков общается с соседками

Еще одна проблема — сараи, которые принадлежат соседям:

— Один сарай — ветхое пожароопасное сооружение, пойдет под снос. Уберем его на субботнике. Остальные постройки, как выяснилось, люди самовольно возвели на земле сельсовета. Сейчас веду переговоры с соседями, как и когда они смогут перенести их. Ни с кем из сельчан ссориться не хочу, ищем компромисс.



Сараи на заднем дворе

Новый владелец не собирается отгораживаться от соседей забором.

— На заднем дворе будет просто открытая уютная лужайка. А еще нужно облагородить спуск к террасам ботанического сада. Это уникальное рукотворное ландшафтное место. Я не слышал, что в Беларуси есть еще что-то подобное. Но сейчас там беспорядок: все надо очистить от мусора, валежника, поставить скамейки для отдыха. Еще в планах — очистить водоем рядом с усадьбой — при Адамове здесь был каскад из шести прудов, сейчас из них сохранился лишь один… Во внутреннем дворике планирую смонтировать летнюю сцену. Необходимые материалы уже купил. Первый концерт — с участием модерн-фолк-коллективов — пройдет в июне. Он будет приурочен к местному празднику — «Адамаўскаму фэсту», который состоится уже в пятый раз. А еще раньше, уже в мае, витебские фотографы хотят провести возле усадьбы фотослет.

«Если бы это был памятник архитектуры, я бы за него не взялся»

Усадебный дом в Больших Летцах не входит в список историко-культурных ценностей — за всю историю его несколько раз перестраивали, и аутентики осталось мало. А Максима это даже радует!













— Можно сказать, дом «состоит» из разных веков. Поэтому, к счастью для меня, это не памятник архитектуры. Иначе я бы ни за что не взялся за его восстановление. В реализации инвестпроекта и так много проблем, а если бы здание было архитектурным памятником, было бы в разы больше.

Что внутри особняка? Максим ведет по двум этажам.

— Здесь сохранилось кое-что из старых архитектурных элементов и интерьеров. Например, сводчатые потолки, оригинальные дореволюционные розетки. Очищали стены от старой покраски и обнаружили сверху накат — штампованные обои. Кстати, похоже, что самый первый оригинальный цвет стен — ярко-синий. Именно он виден под слоями краски, которую накладывали в более поздние времена. Да и сама усадьба с улицы также была покрашена в этот же красивый весенний цвет — это заметно по фрагментам, где отвалились куски штукатурки.

В доме были четыре печи.

— На довоенной фотографии видно, что на крыше четыре трубы. И они сохранились — на чердаке есть дымоходы. Если найду хорошего мастера, то хочу восстановить хотя бы одну печь. К тому же в доме среди завалов я нашел оригинальные печные изразцы.



На потолке розетка — элемент декора, который использовали в архитектуре в старину.





















Усадебный дом осмотрел известный витебский архитектор Евгений Колбович.

— Сразу Евгений отнесся к моему предложению приехать сюда скептически: с виду это рядовое загородное имение конца XIX — начала XX веков. Но когда он тут спустился в подвал, то заинтересовался. Специалист пришел к выводу, что одна часть здания — более старая, построена, предположительно, в XVII веке, а может, и раньше, так как в фундаменте подвала плинфовые кирпичи. Еще мы поняли, что главный вход раньше был в другом месте. И, если покопать, вполне возможно, что найдем остатки крыльца. Чтобы лучше понять историю дома, буду изучать архивные документы.

Максим не исключает, что этот дом — с тайнами, над разгадкой которых еще предстоит поломать голову:

— Нашли тут один подземный ход. Возможно, есть еще и второй.

Краудфандинг: сбор денег на свет и воду в усадьбе

На краудфандинговой площадке ulej.by объявлен сбор средств на восстановление усадьбы ботаника Владимира Адамова. На первом этапе нужно провести коммуникации — электричество, водоснабжение и канализацию. Для этого требуется собрать 3300 рублей: на оплату технических проектов, работ и материалов.

Для благотворителей предусмотрены разные призы и подарки: от билета на концерт на «Адамаўскім фэсце» до именной лестницы, которая будет спускаться к озеру Летцы, где планируют создать флотилию.

По состоянию на утро 17 апреля на проект 14 человек пожертвовали 174 рубля.



Новый владелец усадебного дома Адамова верит, что в здание удастся вдохнуть новую жизнь.