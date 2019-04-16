На коррупции «заработал» 3,5 тысячи долларов. В Минске начали судить экс-вице-мэра Андрея Доморацкого

Источник материала: Tut.by

В Минске начался суд над бывшим замглавы столицы Андреем Доморацким. Экс-чиновника обвиняют в трех коррупционных преступлениях: получении взятки (ч.3 ст. 430 УК), злоупотреблении служебными полномочиями (ч.3 ст. 424 УК) и хищении путем злоупотребления служебными полномочиями (ч.1 ст. 210 УК). Сумма незаконного обогащения, по материалам следствия, — порядка 3,5 тысяч долларов.





Андрей Доморацкий сначала работал заместителем главы Мингорисполкома, в 2017 году его должность сократили — и чиновник стал начальником Главного управления потребительского рынка. Предыдущего главу управления, Сергея Барисевича, задержали за взятки . Через год, в мае 2018-го, задержали и самого Доморацкого. Однако их уголовные дела, несмотря на заявления силовиков и Барисевича, не связаны между собой.

По версии следствия, в период с 2015 по 2016 год Андрей Доморацкий, будучи заместителем председателя Мингорисполкома, два раза получал взятки от бизнесмена Садовского, которому принадлежит компания «Фудстайл».





Первый раз деньги чиновнику передал посредник — бизнесмен Володько — в машине, припаркованной на улице Ленина.

Второй раз Доморацкий, по словам гособвинителя, получил взятку в офисе «Фудстайла». Общая сумма взяток — 2,5 тыс. долларов. Деньги якобы предназначались за благоприятное решение вопроса — размещения летнего кафе Golden Coffee на улице Кирова, в доме, который имеет статус историко-культурной ценности. В решении за подписью Доморацкого значится: «Мингорисполком не против размещения летнего кафе при условии согласования с управлением архитектуры и строительства Мингорисполкома и Министерства архитектуры и строительства».

Кроме того, экс-чиновника обвиняют в том, что он подписывал некие, не соответствующие, по данным следствия, действительности, документы о росте продаж в ряде торговых объектов: таким образом создавалась видимость безубыточной работы объектов, это освобождало предприятия ГУПРа от необходимости перечисления 25% средств от сдачи в аренду недвижимости, принадлежащей городу, в бюджет Минска — и он из-за этой схемы, по подсчетам следствия, недополучил более 3 млн рублей.

Сведений о том, что Доморацкий присвоил эти деньги, при оглашении обвинения не прозвучало.

И последний эпизод обвинения — Доморацкий якобы получил необоснованную премию в размере 1970 рублей, которую ему начислили по итогам 2017 года с согласия Андрея Шорца, на тот момент — главы столицы.

Если суммировать все эпизоды, то коррупционная деятельность, по версии следствия, принесла бывшему чиновнику порядка 3,5 тыс. долларов. Из арестованного во время следствия имущества у Доморацкого — двухкомнатная квартира в Малиновке и автомобиль, зарегистрированный на мать.





После оглашения обвинения стало понятно, что дело Андрея Доморацкого не связано с делом его бывшего подчиненного, начальника ГУПРа Сергея Барисевича, которого за взятки на сумму свыше 170 тысяч долларов приговорили к 14 годам лишения свободы . Хотя Барисевич в суде заявлял , что передавал часть денег Доморацкому и что именно им была организована система поборов со школьных столовых и магазинов.



Сергей Барисевич в суде

В конце 2018-го дела Барисевича и Доморацкого глава КГБ Валерий Вакульчик прокомментировал на совещании у Александра Лукашенко — из комментария казалось, будто действовали чиновники слаженно:

— В Минске коррупционные проявления выявляются по всем сферам, уровням и направлениям — от руководства Мингорисполкома и промышленных гигантов до районных поликлиник и школьных столовых. Наиболее резонансный пример — задержание одного за другим руководителей главного управления потребительского рынка Мингорисполкома, в том числе бывшего заместителя мэра Доморацкого, которые выстроили систему поборов с комбинатов школьного питания и торговых предприятий столицы. Деньги брали в том числе со школьных столовых, установив твердую ежемесячную таксу. Для этого детям уменьшали порции, перерабатывали несъеденные остатки или просто меняли рецептуру. В преступную деятельность втянули десятки должностных лиц разного уровня. Руководители ГУПР регулярно наведывались в столичный ЦУМ за товарами, не расплачиваясь за них. И организовывали банкеты в минских ресторанах за счет подчиненных предприятий. Причем пример Барисевича и Доморацкого, которым регулярно доставлялись продукты питания из комбината школьного питания, явно не для всех стал уроком.

Александр Лукашенко тогда заявил, что коррупция недопустима и ответственность за такие преступления будет усилена:

— Не бывает такого случая, чтобы вы совершили коррупционный поступок или проступок и об этом мне не стало известно. Никогда такого не было. Когда мне докладывают о подобных вещах, требование одно — с поличным. Не проблема. Генералы мне говорят: «Не проблема, Александр Григорьевич». Я думаю — неужели. И ни разу, где они сказали «не проблема», — с поличным видео, аудио на стол… Только тогда с моего ведома принимаются решения, даже по тем, кто не входит в кадровый реестр.





Адвокат Доморацкого Дмитрий Горячко в суде подчеркивает:

— Дело Барисевича не имеет никакого отношения к делу Андрея Доморацкого.

Сам Доморацкий заявил в суде, что не признает вину ни по одной статье. В письмах родным он пишет :

— Я столько ущерба не нанес, сколько они (следователи. — Прим. TUT.BY) на меня средств потратили… Списали столько бумаг… 60 свидетелей, я почти никого не знаю… Убирают неугодных, но ведь я всегда работал честно и любил своего президента, а сейчас все равно стал врагом народа… Мои доводы, оправдания никто слушать не будет. Понимаю, что после грязи в интернете выпускать меня пока не будут, кто же признает свои ошибки.





В суде сначала допросят свидетелей по делу, изучат письменные материалы, после чего допросят обвиняемого.