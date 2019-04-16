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Брестские социал-демократы предложили властям вместе провести демонстрацию и митинг к Первомаю
17.04.2019 11:44 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Брестские социал-демократы направили в Брестский горисполком и горсовет депутатов предложение провести к Первомаю общегородские митинг и демонстрацию, сообщил TUT.BY председатель областной организации БСДП (Грамада) Игорь Масловский.
Провести совместное празднование 1 Мая соцдемы предложили властям, чтобы избежать оплаты расходов, связанных с медобслуживанием, охране общественного порядка и уборкой территории после проведения массового мероприятия.
— Стоимость издержек для нашей городской партийной организации высокая. А по законодательству расценки не распространяются на мероприятия, которые финансируются из средств бюджета. Кроме того общегородское празднование станет символом плюрализма, демонстрацией органами власти уважения к другому мировоззрению, — сообщил Игорь Масловский.
Он также добавил, что мероприятия можно провести на любой площадке. Единственное условия — чтобы участие в них было добровольным:
— Пусть на него соберутся те, кому это важно. Не нужно никого загонять.
Напомним, в январе
Основная статья расходов — услуги милиции по охране общественного порядка. Цена зависит от числа участников: три базовые — для мероприятия на десять человек, 25 базовых — до сотни человек, 150 базовых для мероприятия от сотни до тысячи человек, если еще больше людей — 250 базовых (6375 рублей).
Нужно также учесть, что ранее местные власти определили постоянные площадки, где можно проводить массовые мероприятия. И если акция или собрание проходит в другом месте, то ценник будет выше в полтора раза (действует повышающий коэффициент 1,5).
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Соцдемы хотят избежать оплаты расходов на услуги милиции, медиков и коммунальщиков.
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