Брестские социал-демократы предложили властям вместе провести демонстрацию и митинг к Первомаю

Источник материала: Tut.by

Брестские социал-демократы направили в Брестский горисполком и горсовет депутатов предложение провести к Первомаю общегородские митинг и демонстрацию, сообщил TUT.BY председатель областной организации БСДП (Грамада) Игорь Масловский.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Провести совместное празднование 1 Мая соцдемы предложили властям, чтобы избежать оплаты расходов, связанных с медобслуживанием, охране общественного порядка и уборкой территории после проведения массового мероприятия.

— Стоимость издержек для нашей городской партийной организации высокая. А по законодательству расценки не распространяются на мероприятия, которые финансируются из средств бюджета. Кроме того общегородское празднование станет символом плюрализма, демонстрацией органами власти уважения к другому мировоззрению, — сообщил Игорь Масловский.

Он также добавил, что мероприятия можно провести на любой площадке. Единственное условия — чтобы участие в них было добровольным:

— Пусть на него соберутся те, кому это важно. Не нужно никого загонять.

Напомним, в январе Совет министров утвердил Положение о порядке оплаты услуг милиции, расходов на медобслуживание и уборку территории во время массовых мероприятий. В документе указывается, что после получения разрешения от властей (или отсутствия запрета) организатор мероприятия не позднее чем за 2 дня до даты проведения должен заключить договоры со службами: ОВД, медицинским учреждением и организацией по уборке территории.

Основная статья расходов — услуги милиции по охране общественного порядка. Цена зависит от числа участников: три базовые — для мероприятия на десять человек, 25 базовых — до сотни человек, 150 базовых для мероприятия от сотни до тысячи человек, если еще больше людей — 250 базовых (6375 рублей).

Нужно также учесть, что ранее местные власти определили постоянные площадки, где можно проводить массовые мероприятия. И если акция или собрание проходит в другом месте, то ценник будет выше в полтора раза (действует повышающий коэффициент 1,5).