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Бывшего замглавы Мингорисполкома судят за взятки

17.04.2019 12:16 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Суд Центрального района Минска начал разбирательство по уголовному делу в отношении чиновника Мингорисполкома Андрея Доморацкого.

Доморацкому, которого защищает адвокат Дмитрий Горячко, предъявлены обвинения в получении взятки, превышении служебных полномочий и хищении.

Процесс ведет судья Татьяна Оковитая, обвинение представляет прокурор Александр Толстогузов, пишут Naviny.by.

По версии обвинения, в частности, он с 1 сентября 2015 года по 6 октября 2016-го в два приема принял $2,5 тыс. за согласование круглогодичного функционирования павильона общественного питания, а также начислял необоснованные премии.

Под стражей находится с 7 мая 2018 года, передает БелТА.

На начальном этапе суда стороны не заявили ни одного ходатайства. В суде присутствует около 10 родственников и знакомых обвиняемого, сообщает «Спутник».

Доморацкий вину свою не признал ни по одной из статей, по которым предъявлено обвинение.В этой связи он отказался давать показания в суда на данном этапе судебного разбирательства.

Адвокат и сам обвиняемый предложили суду допросить свидетелей, изучить материалы дела и только потом провести допрос фигуранта. В связи с этим в суде объявлен перерыв до 23 апреля, на эту дату вызваны первые свидетели.

До сентября 2017 года подсудимый занимал должность заместителя председателя Минского городского исполнительного комитета, затем - начальника Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома.

 
Теги: Минск
 
 
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Суд Центрального района Минска начал разбирательство по уголовному делу в отношении чиновника Мингорисполкома Андрея Доморацкого.
 
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