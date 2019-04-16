Бывшего замглавы Мингорисполкома судят за взятки

Суд Центрального района Минска начал разбирательство по уголовному делу в отношении чиновника Мингорисполкома Андрея Доморацкого.

Доморацкому, которого защищает адвокат Дмитрий Горячко, предъявлены обвинения в получении взятки, превышении служебных полномочий и хищении.

Процесс ведет судья Татьяна Оковитая, обвинение представляет прокурор Александр Толстогузов, пишут Naviny.by.

По версии обвинения, в частности, он с 1 сентября 2015 года по 6 октября 2016-го в два приема принял $2,5 тыс. за согласование круглогодичного функционирования павильона общественного питания, а также начислял необоснованные премии.

Под стражей находится с 7 мая 2018 года, передает БелТА.

На начальном этапе суда стороны не заявили ни одного ходатайства. В суде присутствует около 10 родственников и знакомых обвиняемого, сообщает «Спутник».

Доморацкий вину свою не признал ни по одной из статей, по которым предъявлено обвинение.В этой связи он отказался давать показания в суда на данном этапе судебного разбирательства.

Адвокат и сам обвиняемый предложили суду допросить свидетелей, изучить материалы дела и только потом провести допрос фигуранта. В связи с этим в суде объявлен перерыв до 23 апреля, на эту дату вызваны первые свидетели.

До сентября 2017 года подсудимый занимал должность заместителя председателя Минского городского исполнительного комитета, затем - начальника Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома.