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Небольшие осадки и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 18 апреля

17.04.2019 12:14 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Небольшие осадки и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 18 апреля
Фото из архива

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Небольшие осадки и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 18 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В предстоящие сутки ожидается переменная облачность. В ночные часы местами по югу Брестской и Гомельской областей пройдут небольшие дожди. Ветер северо-восточный 4-9 м/с, днем порывы усилятся до 12 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 1 градуса мороза до 5 градусов тепла, днем ожидается 11-16 тепла.-0-

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Теги: Минск
 
 
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17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Небольшие осадки и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 18 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии,...
 
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