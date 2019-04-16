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В Витебске горело старинное здание на Советской
17.04.2019 12:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске утром 17 апреля произошел пожар в жилом доме № 19 дореволюционной постройки на улице Советской. Возгорание произошло на чердаке здания. Пожар быстро потушили, сообщили TUT.BY в МЧС.
Пожар оперативно потушили. Огонь повредил стропильную систему кровли. Выясняется, почему произошло возгорание.
Дом № 19 на улице Советской является историко-культурной ценностью 3-й категории. Он построен в конце XIX — начале XX веков. В 1910-х годах в этом особняке
Видео: «Типичный Витебск»
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Огонь повредил стропильную систему кровли. Выясняются причины, почему произошло возгорание.
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