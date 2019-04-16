В Витебске горело старинное здание на Советской

Источник материала: Tut.by

В Витебске утром 17 апреля произошел пожар в жилом доме № 19 дореволюционной постройки на улице Советской. Возгорание произошло на чердаке здания. Пожар быстро потушили, сообщили TUT.BY в МЧС.



Фото: vk.com/typical_vitebsk

Пожар оперативно потушили. Огонь повредил стропильную систему кровли. Выясняется, почему произошло возгорание.

Дом № 19 на улице Советской является историко-культурной ценностью 3-й категории. Он построен в конце XIX — начале XX веков. В 1910-х годах в этом особняке жил Вацлав Федорович — сын известного витебского адвоката, коллекционера, общественного деятеля Вацлава Федоровича. Как и отец, он связал жизнь с юриспруденцией: работал присяжным поверенным в Витебском окружном суде.

Видео: «Типичный Витебск»