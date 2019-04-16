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Нарушений нет, кирпичи заменят фиксаторами. «Минсктранс» сказал, что думает о претензиях водителей

17.04.2019 12:22 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Серьезных нарушений в автопарках нет, водители сами должна следить за состоянием техники, а кирпичи в троллейбусах заменят на фиксаторы. Это краткий ответ «Минсктранса» на претензии водителей, подписавших петицию.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Сегодня водитель идет работать, когда город еще спит, а возвращается, когда город уже спит — конечно, это тяжелые условия работы… У водителя текущий график работы. Мы не можем сделать, чтобы он в 8 часов начинал работу, потом — обед по расписанию, а в 17 заканчивал. Чтобы он, отработав 4 часа, сказал: все, у меня обед, пассажиры выходите! Сегодня основная задача транспорта — обеспечить перевозки в городе, — говорит заместитель гендиректора «Минсктранса» Виктор Тозик. —  Условия тяжелые, но предприятие старается сделать все, чтобы эту тяжесть немного минимизировать.

При этом Виктор Тозик раскритиковал пассажиров:

— Пошел не тот пассажир сегодня, который был 10−15 лет назад. Сейчас пассажир очень привередливый, малейшие нюансы выливаются в нарекания.

В «Минсктрансе» говорят: после петиции, которую написали водители, комиссия проверила почти 100% подвижного состава — нарушений нет.

— Техническое состояние транспорта соответствует нормативным документам. Отдельные случаи вроде неисправных стеклоомывателей — так это зависит больше от водителей. Если водитель подал заявку — неисправность устранена, — отмечает первый заместитель генерального директора «Миснктранса» Олег Дзюбенко.

Виктор Тозик упрекнул водителей, которые не следят за состоянием своих машин:

— Как сказать, чтобы не обидеть эту молодежь, которая пришла… Знаю, что опытный водитель, «с бородой», никогда не оставит неисправную машину своему напарнику на утро. Он всегда все приводил в порядок, если надо — в ремзоне. Водители, которые хотят заработать, говорят про свою технику: «Это моя кормилица» и правильно ее содержат.

Среди прочего, водители жаловались, что пневмоподушки в сиденьях не работают, поэтому под них приходится подкладывать кирпичи.

— Конструктивно в этих сиденьях стоят пневмоподушки — они исправны. Но во время работы сиденье амортизирует, качается. Некоторым водителям это не нравится, они просто подставляют кирпич. Если кирпич убираешь — пневмосистема работает. Мы уже согласовали с МАЗом устройство — фиксатор. Хочет водитель ездить на деревянном сиденье — этот фиксатор ставит. Не хочет, хочет ездить на плавном — он его снял, — прокомментировал претензию Олег Дзюбенко.

— Выяснилось, что некоторых водителей просто укачивает — поэтому они подпирали кирпичами, чтобы жестче зафиксировать сиденье, — добавил Виктор Тозик. — Ну и дорога наша сегодня, к сожалению, не идеальна.

Он добавляет: именно потому, что работа водителей нелёгкая, по закону они могут на пять лет раньше уйти на пенсию.

— Но каждый человек хочет чего-то лучшего, ясно, — говорит Олег Дюбенко. — Есть категория водителей, которые хотят, чтобы было лучше, чем было вчера. Есть те, кто хочет в воскресенье выходной. А кто будет возить пассажиров в субботу-воскресенье? 50% транспорта работает в час пик, когда люди едут на работу: с 7 утра до 9 утра и потом с 16 до 19. Между пиком вся эта масса транспорта в городе не нужна. Как можно предоставить водителю восьмичасовой рабочий день? Человек понимал, куда шел.

По словам Виктора Тозика, закон не предусматривает обязательных перерывов между рейсами для водителей.

— Но мы идем на то, что между рейсами от 5 до 10 минут стараемся сделать. Но сегодня такая транспортная ситуация в городе, что беда: общественный транспорт не пользуется никаким преимуществом в сравнении с другими видами транспорта. Сегодня он, как и все участники движения, стоит в тех же пробках. Тем более, что сейчас в таком количестве идет в городе реконструкция дорожно-транспортной сети, поэтому не всегда водителям получается выдержать технологические перерывы. Но всегда идем навстречу водителю: если задержка не по его вине, то рейс засчитывается как регулярный.

Сначала коллективно пожаловались на условия работы водители минского троллейбусного парка. Чуть позже появилась петиция о проблемах столичного транспорта, которая собрала 1330 подписей.

Водители жаловались на многочисленные технические проблемы в автобусах и троллейбусах, на оплату труда — в этом году им отменили многие премии и доплаты. Есть претензии по условиям работы: у водителей некоторых маршрутов просто нет возможности перекусить и сходить в туалет, жалуются они и на холод в кабинах зимой.

Для работы с претензиями создали специальную комиссию, в троллейбусных и автобусных парках Минска проводили встречи с работниками. Журналистов на эти собрания не пускали.

 
Теги: Минск
 
 
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Серьезных нарушений в автопарках нет, водители сами должна следить за состоянием техники, а кирпичи в троллейбусах заменят на фиксаторы
 
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