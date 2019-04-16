Праздничные программы и трансляции подготовила «Белтелерадиокомпания» к католической Пасхе 2019

Источник материала: Полесская правда



На праздник Воскресения Христова, который в этом году католики будут отмечать 21 апреля, в эфире телеканалов «Белтелерадиокомпании», а также Первого национального канала Белорусского радио запланирован ряд эксклюзивных прямых трансляций и тематических программ.

Накануне Пасхи, 20 апреля, в 6.25 на «Беларусь 1» выйдет специальный предпраздничный выпуск духовно-просветительского проекта «Існасць».

В этот же день в 21.45 главный телеканал страны начнет прямую трансляцию праздничного богослужения на Пасху по календарю католической конфессии из костела Воздвижения Святого Креста в Бресте.

В воскресное утро 21 апреля в 6.35 в эфир выйдет «Слово Митрополита Тадеуша Кондрусевича на Светлое Христово Воскресение».

Аудитория международного спутникового телеканала «Беларусь 24» также сможет увидеть 20 апреля в 21.45 праздничное богослужение по календарю католической конфессии и 21 апреля в 6.15 по минскому времени — обращение Митрополита Тадеуша Кондрусевича.

Телеканал «Беларусь 2» покажет 20 апреля в 22.05 эпическую драму Кевина Рейнольдса«Воскресение Христа», в которой история воскрешения Иисуса Христа показана глазами римских трибунов.

Телеканал «Беларусь 3» 19 апреля в 23.10 покажет музыкальную программу Франсиса Пуленка — кантату Stabat Mater, которую в студии «Белтелерадиокомпании» «600 метров» исполнили симфонический оркестр и академический хор медиахолдинга. Музыкантам удалось передать драматургию, заложенную композитором, через взаимодействие двух коллективов, в котором хор выступил прекрасным обрамлением симфонического оркестра. Молитвенный характер произведения передали медленный темп некоторых частей и пение хора без оркестрового сопровождения. Дирижировал симфоническим оркестром и хором «Белтелерадиокомпании» Вильгельм Кайтель, с которым медиахолдинг давно и плодотворно сотрудничает.

В 23.45 «Беларусь 3» начнет прямую трансляцию Крестного Пути из Римского Колизея с участием Папы Римского Франциска. Во время праздничного шествия, которое ежегодно проходит в Страстную Пятницу накануне Пасхи, участники сделают 14 остановок. Именно столько сделал Христос, когда поднимался к месту своего распятия. Церемония проходит около древних стен Колизея и сопровождается религиозными рассуждениями и молитвами, которые зачитываются во время шествия.

21 апреля в 07.35 праздничное пасхальное утро на телеканале начнется с показа выпуска проекта «Камертон» с участием Митрополита Тадеуша Кондрусевича.

В 16.00 католических верующих ожидает специальная прямая трансляция с площади Святого Петра в Ватикане, откуда Пасхальное послание и благословение «Граду и миру» пришлет Папа Римский Франциск. Это уникальное действо, во время которого Папа Римский проводит праздничную мессу на площади Святого Петра в присутствии тысяч паломников со всех концов мира, а после обращается с традиционным папским благословением Urbi et Orbi к верующим. Текст этого послания всегда оригинальный и неповторимый для миллионов католиков по всему миру, а площадь украшена, как всегда, тысячами цветов, которые уже четверть столетия привозят в Ватикан на Пасху из Нидерландов.

На Первом национальном канале Белорусского радио 21 апреля в 8.15 в программе «Каталіцкая пропаведзь» состоится прямая трансляция утреннего католического пасхального богослужения. В течение всего дня в эфире будут рассказывать о традиции празднования Воскресения Христова.