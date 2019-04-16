﻿ «Минсктранс» рассказал, сколько должен стоить проезд, чтобы общественный транспорт в столице окупался. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Минсктранс» рассказал, сколько должен стоить проезд, чтобы общественный транспорт в столице окупался

17.04.2019 12:47 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В «Минсктрансе» рассказали, сколько должен стоить талон, чтобы общественный транспорт в столице окупался.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

— Это не секрет: в ближайших странах, например в Прибалтике, проезд стоит 1−1,2 евро. Даже в России лет пять назад проезд стоил примерно 1 доллар. Сегодня примерно такая же стоимость талона должна быть и у нас, чтобы транспорт окупался, — рассказал заместитель гендиректора «Минсктранса» Виктор Тозик.

Сегодня пассажиры в Минске оплачивают от 40 до 50% от себестоимости проезда, в зависимости от вида транспорта, сообщил первый заместитель генерального директора «Минсктранса» Олег Дзюбенко.

В последний раз стоимость проезда в городском и пригородном общественном в Беларуси транспорте повышали в ноябре 2018 года. Однако цена талончика в Минске тогда так и не выросла. Новый глава Минска Анатолий Сивак говорил, что нужно изучить обоснованность такого шага. Сейчас уже апрель 2019, а проезд в Минске до сих пор не дорожал.

— Будет ли проезд дорожать — зависит не от нас, мы свои предложения подавали еще осенью. Наверное, в ближайшее время не планируется, — добавил Виктор Тозик.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 94
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В «Минсктрансе» рассказали, сколько должен стоить талон, чтобы общественный транспорт в столице окупался
 
Новости дня
Новости общества
 
Председатель БООР о турнирах для охотников и рыболовов, туризме и экологических акциях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
17.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика