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«Минсктранс» рассказал, сколько должен стоить проезд, чтобы общественный транспорт в столице окупался
17.04.2019 12:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В «Минсктрансе» рассказали, сколько должен стоить талон, чтобы общественный транспорт в столице окупался.
— Это не секрет: в ближайших странах, например в Прибалтике, проезд стоит 1−1,2 евро. Даже в России лет пять назад проезд стоил примерно 1 доллар. Сегодня примерно такая же стоимость талона должна быть и у нас, чтобы транспорт окупался, — рассказал заместитель гендиректора «Минсктранса» Виктор Тозик.
Сегодня пассажиры в Минске оплачивают от 40 до 50% от себестоимости проезда, в зависимости от вида транспорта, сообщил первый заместитель генерального директора «Минсктранса» Олег Дзюбенко.
В последний раз стоимость проезда в городском и пригородном общественном в Беларуси транспорте
— Будет ли проезд дорожать — зависит не от нас, мы свои предложения подавали еще осенью. Наверное, в ближайшее время не планируется, — добавил Виктор Тозик.
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«Минсктранс» рассказал, сколько должен стоить проезд, чтобы общественный транспорт в столице окупался
В «Минсктрансе» рассказали, сколько должен стоить талон, чтобы общественный транспорт в столице окупался
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