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«Два месяца не видела сына». Мама и учителя ищут первоклассника, отец его им не показывает

17.04.2019 12:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В редакцию TUT.BY обратился Алексей из Гродно и пожаловался: в милиции на разбирательстве, касающемся его ребенка, социальный педагог гимназии стала показывать ему язык, закатывать глаза и «делать рожицу». В гимназии в записи не увидели ничего предосудительного, а бывшая жена Алексея, оказывается, сама собиралась обращаться к журналистам, только с другой проблемой: два месяца назад тот забрал их сына-первоклассника — и с тех пор мальчик не появляется на занятиях, его ищут мама и учителя.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

— 2 апреля у сына был день рождения, я приехал в гимназию за дочкой, чтобы вместе отметить праздник, — рассказывает TUT.BY Алексей (все имена героев изменены по этическим соображениям — Прим. TUT.BY). — Вижу, бывший тесть спускается с моей дочкой Алиной. Я подошел, взял ее на руки, но тут отец бывшей стал бросаться под колеса моей машины. Пришлось вызвать ГАИ — и нас всех отправили в отделение милиции. Тут же по звонку приехали сразу пять человек из школы, органов опеки — смотреть, что происходит. Как это папа посмел забрать дочку из школы? В тысячный раз мы объяснили, какова наша ситуация.

Шесть лет назад жена Алексея подала на развод, в тот момент их дочка была грудничком, сыну было больше года. Судя по рассказам уже бывших супругов, за эти годы они так и не смогли договориться о порядке воспитания детей, периодами их жизнь протекала без скандалов, но потом ситуация накалялась и обострялась. В 2017 году они смогли прийти к соглашению и решили в суде: дети будут поровну жить с родителями — три дня у мамы, следующие три дня — у папы. Такая схема просуществовала до ноября 2018 года, пока бывшая супруга Алексея не обратилась в суд с заявлением об определении места жительства детей.

Пока папа и мама выясняли отношения с помощью разных инстанций, маленькая Алина и ее брат Никита пошли в гимназию и стали учиться в одном классе. В феврале этого года первоклассник Никита перестал появляться на занятиях — так решил его папа. Но раз никто из родителей не лишен прав, не ограничен в них, то Алексей 2 апреля приехал забрать дочку на день рождения сына.

— В день мы пробыли в милиции четыре часа. Социальный педагог Ирина Петровна (имя изменено. — Прим. TUT.BY) подошла ко мне, поставила кулак к лицу и сказала: «Я б б… тебя, козла…», — эти слова Алексей записал на диктофон и запись выслал сперва директору гимназии, затем в редакцию TUT.BY. Мы, правда, услышали эту фразу иначе, но нецензурное слово на записи действительно было произнесено женским голосом. По словам мужчины, педагог еще раньше сказала ему: всегда будет на стороне мамы.

— Когда мы сидели в коридоре, социальный педагог Ирина Петровна стала показывать мне язык, закатывать глаза, начала строить рожицы, — этот момент Алексей снял на видео и выслал журналистам. На нем женщина, улыбаясь, действительно показывает язык и закатывает глаза. — Она не должна работать в гимназии! Директор говорила: этого не может быть, педагог интеллигентная! Тогда я сбросил аудиозапись, но она у директора «не открывалась». Если никаких мер к социальному педагогу не примут, напишу заявление в милицию.

Когда мы связались с гимназией, там сразу догадались, кто из родителей обратился к журналистам.

— На видеозаписи мы не нашли ничего предосудительного, — комментируют TUT.BY в Гродненской городской гимназии. — С этой семьей работаем давно, нас волнует только одна ситуация — ребенок не посещает школу вот уже два месяца. И мы не можем уговорить отца привезти ребенка на занятия.

— Папа не сообщает, где находится ребенок?

— Нет, мы не можем прийти к нему, дверь все время заперта, где находится ребенок, папа не сообщает.

— А как вы можете прокомментировать аудиозапись с нецензурным выражением?

— Она у нас не открылась и мы не будем ее разбирать. Без комментариев.

«Бывшая получала бы алименты в две тысячи. Можно не работать»

Первоначально в беседе с журналистом Алексей указывал, что сын «учится в частном порядке, чтобы мать не травмировала его своими действиями», затем говорил, что маленький Никита посещает другую школу. А бывшая супруга, мол, не может увидеть ребенка по одной простой причине: она не соблюдает соглашение от 2017 года, по которому дети должны жить с мамой и папой по очереди.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

— В 2017 году бывшая супруга, подписав соглашение, отказалась от алиментов и лишилась всех привилегий. Дети большое количество времени проживали у меня, я так понимаю, в 2018 году Марине стало грустно, что у нее нет дополнительных денег, она обратилась в суд. Моя зарплата более шести тысяч рублей, значит, бывшая получала бы две тысячи. В общем, человеку можно не работать, — рассуждает Алексей. — У бывшей супруги нет ни одного аргумента, почему дети должны жить с ней. Она стала писать лживые обвинения в мой адрес, очернять меня. Например, что я ударил дочку. Пришлось потрать много сил, доказывая — это клевета. Марина манипулирует людьми, при чем школа вообще не хочет это слышать. Ее истинная цель — это деньги. Не может быть, что шесть лет дети были ей не нужны, а потом резко стали нужны. Хочу одного: чтобы соглашение от 2017 года действовало, а сын и дочка жили у нас поровну.

То, что сейчас происходит в семье, программист Алексей называет «супердетективной историей»:

— С 17 февраля бывшая забрала дочку. Когда я пытаюсь забрать Алину, вызывается милиция.

Мужчина долго может перечислять свои претензии к бывшей супруге, один из главных аргументов — молодая мама была оштрафована за оскорбление уже бывшего мужа в 2015 году.

— Идет постоянно судебное преследование, Алексей ежегодно инициировал иски об изменении порядка общения с детьми, уже в этом году пытался привлечь меня и к уголовной ответственности, и к административной, — рассказывает свою историю TUT.BY Марина. — Думаю, сейчас бывший муж боится раздела совместно нажитого имущества и то, что его заставят платить алименты.

Свое заявление в суд, по которому просит детей оставить жить с ней, а у папы будет возможность с ними видеться, Марина объясняет тем, что дети больше не хотят так жить: три дня с папой, три дня с мамой.

— Когда они должны были ехать к папе, начинались слезы, дочка пряталась под диван: «Мамочка, защити!». Дети его боятся, кочевой образ жизни, постоянные переезды крайне негативно сказывались на них, — продолжает рассказывать Марина. — Я считаю, должны учитываться интересы Алины и Никиты, они хотят жить со мной.

В своем исковом заявлении молодая мама хочет исключить любые двойные трактовки, чтобы потом они не были расценены в пользу бывшего мужа, и максимально четко определить: дети будут жить с ней, у папы есть определенные дни для встреч. Своего сына женщина последний раз видела 17 февраля — в день, в который по мировому соглашению, Никита и Алина должны были уехать к папе на очередные три дня.

— Накануне сын послал Алексею голосовое сообщение, что не хочет к нему ехать, через 20 минут бывший муж был на пороге моей квартиры и еще вызвал милицию за нарушение порядка общения с детьми. После длительных уговоров моих и участкового, Никита согласился поехать, а Алексей пообещал вернуть его после прогулки. Ребенок три раза повторил: «Ты точно привезешь меня домой в обед?», — вспоминает Марина.

По ее словам, в последний момент Алина смогла отказаться от поездки с отцом и осталась дома с мамой.

— Теперь ищем сына с учителями и отделом образования. Где он вообще находится? В квартире Алексея нет никого ни днем, ни ночью. Один раз сына показали инспектору по делам несовершеннолетних, и у нее вопросы к бывшему мужу отпали. Только я же Никиту так и не увидела! — отмечает Марина. — Бывший муж опасается, что я выделю долю детей, а потом через суд вселюсь в его дом, в котором он не живет — все время снимает квартиру возле моего съемного жилья. Меня абсолютно не волнуют алименты Алексея, я работник IT-области, неплохо зарабатываю. Иск на алименты подавать не буду, мне не нужны его деньги. Я хочу найти своего сына.

 
Теги: Гродно
 
 
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То, что сейчас происходит в семье, программист Алексей называет «супердетективной историей».
 
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