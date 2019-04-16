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Оборудование за 1 млн евро простаивало. Ферме на Гомельщине нанесен огромный ущерб

17.04.2019 13:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Госконтроль проверил суперсовременную ферму в Октябрьском районе Гомельской области — и оказалось, что дорогостоящее оборудование, приобретенное 8 лет назад в кредит, почти не работало. Об очередном факте бесхозяйственности и многотысячных ущербах рассказали в Комитете госконтроля.

В 2011 году в ОАО «Моисеевка», что в деревне Сопейков Октябрьского района, была сдана в эксплуатацию первая в Гомельской области роботизированная молочно-товарная ферма. Импортное оборудование стоимостью более 1 млн евро было закуплено за кредиты, предоставленные под гарантии облисполкома. На ферме установили 8 роботов-манипуляторов, использование которых позволяло практически полностью исключить ручной труд. Новая техника должна была обеспечивать уход за животными, осуществлять преддоильную подготовку коров и сам процесс доения, а также проводить диагностику животных.

Однако реализация инвестиционного проекта не принесла ожидаемого результата. Сейчас из 8 роботов-манипуляторов функционируют только два, да и те задействованы не в полном объеме, установили контролеры. Причиненный сельхозпредприятию ущерб они оценили в 823,5 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело за злоупотребление властью или служебными полномочиями.

 
 
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Госконтроль проверил суперсовременную ферму в Октябрьском районе - и оказалось, что дорогостоящее оборудование, приобретенное 8 лет назад в кредит почти не...
 
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