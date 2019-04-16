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В Молодечно ищут парня, который похитил метрового плюшевого медведя
17.04.2019 13:10 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Милиция в Молодечно устанавливает личность молодого человека, который похитил плюшевую игрушку. Об этом
15 апреля, около 18.40, из административного здания по улице Виленская, 9 в Молодечно украли плюшевого медведя бежевого цвета высотой около метра.
В пресс-службе Молодечненского РОВД сообщили, что медведь принадлежит директору фирмы, которая сдает в аренду помещения в этом здании.
Материальный ущерб женщина оценила в 120 рублей. Судя по видео, игрушку унес парень, но милиция ищет и девушку, с которой он был.
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В милицию заявила хозяйка игрушки.
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