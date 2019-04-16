В Молодечно ищут парня, который похитил метрового плюшевого медведя

Источник материала: Tut.by

Милиция в Молодечно устанавливает личность молодого человека, который похитил плюшевую игрушку. Об этом сообщает издание Край.by.





15 апреля, около 18.40, из административного здания по улице Виленская, 9 в Молодечно украли плюшевого медведя бежевого цвета высотой около метра.

В пресс-службе Молодечненского РОВД сообщили, что медведь принадлежит директору фирмы, которая сдает в аренду помещения в этом здании.

Материальный ущерб женщина оценила в 120 рублей. Судя по видео, игрушку унес парень, но милиция ищет и девушку, с которой он был.





Всех, кто узнал парня или девушку на видео и фото, просят сообщить об этом в Молодечненский РОВД по телефонам: 8 (029) 709-21-75, 77−16−56 или 102.