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Суд отклонил (и объяснил почему) жалобу «мамы с диагнозом» из Пинска: детей ей не вернут

17.04.2019 13:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

8 апреля в Брестском областном суде рассмотрели жалобу Алены Кирилюк, которой врачи поставили диагноз «легкая умственная отсталость», на отобрание у нее двоих детей: двухлетнего Мирослава и годовалого Марка.


Алена Кирилюк в съемной квартире в Пинске

Судебная коллегия по гражданским делам Брестского областного суда оставила в силе решение суда Пинского района и города Пинска, а апелляционную жалобу Алены — без удовлетворения.

В ходе рассмотрения дела было установлено, что «Кирилюк на протяжении длительного времени — с 2007 по 2018 годы — вела асоциальный образ жизни, четыре раза привлекалась к уголовной ответственности и неоднократно — к административной», сообщает пресс-служба областного суда.

Кроме того, «женщина регулярно меняла места жительства, сожительствовала с лицами, ведущими асоциальный образ жизни, имеет отрицательные характеристики со всех мест проживания, уклонялась от лечения заболеваний, злоупотребляла спиртными напитками, а в период беременности совершила преступление».

«До конца 2018 года не создала надлежащих условий для проживания и воспитания детей ни по одному из мест своего жительства, длительные периоды нигде не работала и не имела дохода, чем лишала детей минимальных жизненных благ, необходимых для их проживания и развития. В результате у нее были отобраны трое несовершеннолетних детей — 2013, 2016 и 2018 годов рождения. На момент вынесения судебных постановлений по делу родительско-детский контакт между Кирилюк и детьми не налажен. Таким образом, суды пришли к обоснованному выводу, что передача несовершеннолетних детей на воспитание матери будет являться опасным для их жизни и здоровья в силу ее личных качеств, асоциального образа жизни, неоднократно имевших место фактов угрозы жизни и здоровью детей, как в период беременности, так и после их рождения, отсутствия у Кирилюк реальной возможности обеспечить надлежащие условия для полноценного физического, умственного, нравственного и духовного развития детей, приобщения их к общественно-полезному труду», — сообщает суд.

Решение вступило в законную силу.

Напомним, Алена — биологическая мать троих детей. Ранее врачи поставили ей диагноз «легкая умственная отсталость». Первенец у нее родился 19 июля 2013 года. В то время она жила в Мядельском районе, в деревне Комаровка, работала дояркой на предприятии. На свет появилась девочка. Назвали Снежаной. В Мяделе женщина жила в служебном доме. Говорит, оттуда бы и не уезжала, если бы не сломался котел. Своих средств на его ремонт у мамы не было, а зимовать с дочкой в неотапливаемом доме она не хотела. Поэтому осенью 2014 года переехала к своей маме в Дрогичинский район.

Снежану у мамы забрали, когда ей был год и три месяца. По решению Дрогичинского райисполкома девочке дали статус ребенка, оставшегося без попечения родителей, в связи с тем, что ее мать имеет заболевание, «входящее в перечень заболеваний, при наличии которых родители не могут выполнять родительские обязанности».


Алена с младшим сыном Марком. Фото из архива Алены

30 сентября 2016 года женщина родила сына Мирослава. Уже в ноябре ребенку на год предоставили статус оставшегося без попечения родителей в связи с тем, что Алена проходила лечение в противотуберкулезном диспансере. После выписки сына ей не вернули. Статус ребенку продлили в связи с тем, что у мамы есть заболевание, входящее в перечень Минздрава. Мирослав прошел тот же путь, что и Снежана. Сейчас мальчик воспитывается в детском доме семейного типа в Пинском районе.

26 марта прошлого года у Алены родился третий ребенок — Марк. В апреле его забрали органы опеки и поместили в дрогичинскую больницу. Некоторое время мама провела в палате с сыном, а 31 мая ребенка перевели в Пинский дом ребенка. Основание то же: у матери есть заболевание, препятствующее выполнению родительских обязанностей.

Как ранее сообщали TUT.BY в органах опеки, претензии были не столько к состоянию здоровья матери, сколько к условиям, в которых росли и воспитывались дети.

 
 
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