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Ярмарка вакансий 25 апреля пройдет в 128 городах и районах

17.04.2019 13:38 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Ярмарка вакансий 25 апреля пройдет в 128 городах и районах
Фото из архива

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общереспубликанская ярмарка вакансий, приуроченная к Празднику труда, пройдет 25 апреля в 128 городах и районах страны одновременно, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Ожидается, что мероприятие соберет с 10.00 до 13.00 на разных площадках более 2 тыс. нанимателей, которыми будут представлены более 20 тыс. вакантных мест в производственной и строительной сферах, торговле, сельском хозяйстве, оказании услуг населению и других.

Соискатели смогут пройти собеседования с представителями кадровых служб, будет организовано консультирование населения о ситуации на рынке труда, актуальных вакансиях, услугах службы занятости, а также по вопросам организации собственного дела и уплаты налогов (отчислений). Дополнительно будут организованы юридические консультации по вопросам приема и увольнения.

Адреса проведения ярмарки вакансий в регионах можно найти на портале государственной службы занятости населения (http://gsz.gov.by/ru/applicant/news/?id=4912) и в региональных управлениях по труду, занятости и социальной защите.

Организаторами выступают Минтруда и соцзащиты, региональные органы по труду, занятости и социальной защите.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общереспубликанская ярмарка вакансий, приуроченная к Празднику труда, пройдет 25 апреля в 128 городах и районах страны одновременно,...
 
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