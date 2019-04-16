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Кореличский райЦГЭ вынес 65 рекомендаций по итогам мониторингов содержания территорий

17.04.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В Год малой родины особое внимание уделяется наведению порядка на земле, устранению условий для захламления и засорения земель, вовлечение в хозяйственный оборот пустующих земель, улучшение эстетических условий проживания жителей Кореличского района.

Кореличский райЦГЭ вынес 65 рекомендаций по итогам мониторингов содержания территорий

Специалистами районного Центра гигиены и эпидемиологии проводится планомерная работа по контролю за содержанием территорий. Уже в этом году проведены мониторинги 63 субъектов хозяйствования (220 объектов), 659 частных домовладения.

На 24 субъектах хозяйствования выявлены нарушения в части санитарного состояния территорий (55 объекта с нарушениями), территория 10 частных домовладений не содержалась в чистоте.

По результатам мониторингов вынесено руководителям учреждений, организаций, предприятий и физическим лицам всего 65 рекомендаций (требований) об устранении нарушений по санитарной очистке территорий.

Каждому стоит помнить, что порядок и чистота в населённых пунктах зависят не только от работы специализированных служб, но и от каждого жителя в части приведения в надлежащее санитарное состояние территорий частных домовладений, а также от культуры поведения в общественных местах.

Ирина ШИШКИНА,
помощник врача-гигиениста Кореличского райЦГЭ

 
 
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В Год малой родины особое внимание уделяется наведению порядка на земле, устранению условий для захламления и засорения земель, вовлечение в
 
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