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Говядина подорожала на 19%, свинина — на 18%. Рост цен мониторят профсоюзные экперты

17.04.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Анализом цен на социально значимые товары Федерация профсоюзов занимается третий год. Первый ценовой мониторинг, который окрестили «народным», состоялся в 2017-м и сразу показал свою эффективность.

Говядина подорожала на 19%, свинина — на 18%. Рост цен мониторят профсоюзные экперты

В рамках последних мониторингов профсоюзы проанализировали рост цен по 98 наименованиям продуктов питания в 137 населённых пунктах страны. В течение всего прошлого года эксперты фиксировали удорожание тех или иных продуктов. Так, в целом по стране на 12% выросла в цене мука, на 14% – картофель, на 17% – яйца и свинина. В первом квартале текущего года эта тенденция сохранилась. Также существенно продолжают дорожать говядина и сыры. На данный момент рост цен на говядину фиксируется на уровне 25%, пшено – 27%, сыры – на 20%.

Проведённый мониторинг показал существенное подорожание некоторых продовольственных товаров и в Гродненской области. Так, за первый квартал 2019 цены на капусту по сравнению с прошлым годом выросла почти в 3 раза, морковь – в 1,5 раза, свёклу – в 1,3 раза. За год на Гродненщине говядина подорожала на 18%, свинина на 16%, птица на 19%.

Наблюдаются существенные различия в стоимости товаров в разных райцентрах. К примеру, свинина дороже всего в Зельве: за килограмм просят 7 рублей 99 копеек, в то время как в Щучинском районе мясо дешевле на 1,6 рубля. Варьируются цены и на крупы. В Гродно за килограмм риса в среднем просят 2 рубля 10 копеек, в Новогрудке – на 56 копеек меньше. Практически на 1,5 рубля отличаются цены на творог. Так, в Волковыске он стоит 4 рубля 88 копеек, в то время как в соседнем Свислочском районе – 6 рублей 31 копейку за килограмм. Самая дорогая птица продаётся в Кореличском районе: средняя цена на курицу составляет 4 рубля 11 копеек.

Всего в Гродненской области мониторингом цен на продукты питания было охвачено 36 магазинов как государственной, так и частной формы собственности.

Лидия ШЕВКО,
председатель Кореличского районного объединения профсоюзов

 
Теги: Гродно
 
 
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Анализом цен на социально значимые товары Федерация профсоюзов занимается третий год. Первый ценовой мониторинг, который окрестили «народным», состоялся в 2017-м
 
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