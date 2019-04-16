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В рамках «Недели леса» юные и взрослые кореличчане сделали малую родину краше

17.04.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

13 апреля по всей Беларуси стартовала республиканская акция «Неделя леса», суть которой заключается в том, чтобы приобщить каждого жителя страны к озеленению родного края. Мероприятие приурочено к Году малой родины и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и проводится уже в двенадцатый раз.

В рамках «Недели леса» юные и взрослые кореличчане сделали малую родину краше

Вблизи деревни Любно Мирского сельсовета учителя и технический персонал Турецкого учебно-педагогического комплекса детский сад-средняя школа уже с самого утра трудились на благо района. Вооружившись лопатами и всем необходимым, они вместе с рабочими Мирского лесничества посадили несколько рядов ясеня, ели и берёзы.

Не остались в стороне и учащиеся Мирского художественного профессионально-технического колледжа, которые за день до этого увеличили лесной массив Кореличчины на 60 соток. Ребята в составе восьми человек около агрогородка Оюцевичи посадили несколько рядов сосны и берёзы, которые, по словам мастера леса Мирского лесничества ГЛХУ «Новогрудский лесхоз» Андрея Комара, будут иметь стопроцентную приживаемость.

– Акция «Неделя леса» является живым воплощением того, в чём нуждается наша страна. Каждый человек, посади он хотя бы одно дерево, уже вносит неоценимый вклад в будущее Беларуси и наших с вами детей, – отметил во время короткого перерыва Андрей Комар. – На сегодняшний день силами неравнодушных к красоте родного края посажено 13,5 га деревьев. Ещё 6,3 га получат новую жизнь в течение четырёх-пяти ближайших дней.

По состоянию на 14 апреля на территории деревень Чёрная и Рудьма посажено около 12 га сосны, ели и берёзы. Планируется, что до 20 апреля работниками Еремичского лесничества и учащимися средней школы будет высажено ещё 3,5 га леса.

На границе двух районов – Кореличского и Новогрудского – силами сотрудников Фонда социальной защиты населения и работниками Свитязянского лесничества лесной массив в целом увеличился на 19 га ели, берёзы и ольхи. Всего же к концу акции «Неделя леса» будет посажено 24,5 га растений.

Что касается территории Кореличского лесничества, то вблизи деревень Акановичи, Вышково и Березовец добровольцы дали новую жизнь многочисленным саженцам сосны, берёзы, ольхи и дуба общей площадью в 12,6 га. Поскольку «Неделя леса» в самом разгаре, ожидается, что к её завершению леса Кореличчины станут больше ещё на 3,7 га.

В рамках «Недели леса» юные и взрослые кореличчане сделали малую родину краше

Кстати! Все саженцы будущих деревьев работники лесничеств приобретают в специальном питомнике, который находится в агр. Вселюб Новогрудского района.

Виктория КОСТЮК
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13 апреля по всей Беларуси стартовала республиканская акция «Неделя леса», суть которой заключается в том, чтобы приобщить каждого жителя страны
 
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