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Лишних 26 тысяч евро нашли таможенники у семьи россиян, которые ехали через Беларусь в Италию
17.04.2019 15:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
26 тысяч незадекларированных евро нашли у супругов из России
12 апреля супруги из России ехали в Италию на поезде «Москва — Ницца». На белорусско-польской границе они сообщили таможенникам, что перевозят на двоих 16 тыс. евро, 1000 фунтов стерлингов и около 41 тыс. российских рублей. Такая сумма не превышала 10 тысяч долларов на каждого пассажира в эквиваленте и не подлежала декларированию. Однако при досмотре багажа в нише чемодана обнаружены еще 26 тысяч евро.
Сумма, превысившая разрешенный лимит, изъята до решения суда.
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В Италию супруги ехали на поезде Москва-Ницца.
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