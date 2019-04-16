Лишних 26 тысяч евро нашли таможенники у семьи россиян, которые ехали через Беларусь в Италию

Источник материала: Tut.by

26 тысяч незадекларированных евро нашли у супругов из России брестские таможенники .





12 апреля супруги из России ехали в Италию на поезде «Москва — Ницца». На белорусско-польской границе они сообщили таможенникам, что перевозят на двоих 16 тыс. евро, 1000 фунтов стерлингов и около 41 тыс. российских рублей. Такая сумма не превышала 10 тысяч долларов на каждого пассажира в эквиваленте и не подлежала декларированию. Однако при досмотре багажа в нише чемодана обнаружены еще 26 тысяч евро.

Сумма, превысившая разрешенный лимит, изъята до решения суда.