«Я бы тоже списал». Честный монолог школьника, который доказал «слив» на олимпиаде по географии

Источник материала: Tut.by

Игнат Ильюшонок учится в СШ № 6 Лиды. Этим летом он заканчивает 11-й класс и собирается поступать в БГУ на геофак. Для географии, по крайней мере в нашей стране, парень уже сделал кое-что важное. Игнат — тот самый школьник, который не побоялся сообщить о «сливе» на олимпиаде по географии — и доказал его. О том, зачем ему все это нужно, о своей любви к предмету и реакции окружающих на ситуацию молодой человек рассказал TUT.BY.



Игнат Ильюшонок, 16 лет. Уверяет: в этом году листы с заданиями на заключительный, четвертый этап олимпиады по географии попали к нему за несколько недель до предметного состязания. «Если я их видел, то и другие тоже могли увидеть». Об утечке он сообщил в Минобразования и порталу TUT.BY — парень прислал задания в день начала олимпиады, некоторые из них были отправлены нам в редакцию раньше, чем их получили участники.

С Игнатом мы встречаемся спустя два дня, после того, как Минобр подтвердил : нарушения, о которых говорил школьник, действительно были. Теперь в ситуации разбирается прокуратура. Парень сразу предупреждает: ощущения победы у него нет.

— Если следующая олимпиада пройдет чисто, вот тогда я почувствую, что все не зря, — объясняет он. — Да и Министерство образования еще не дало никакой конкретной информации по проверке. У кого забрали дипломы, кого оставили без работы — ничего ведь неизвестно.

— А твоя мама как на все это отреагировала?

— Пока никак. Она, как и я, ждет конкретики. Но, если вы думаете, что мама мне сказала: «Игнат, ты молодец» — такого не было, и, скорее всего, не будет. Я сделал то, что должен был, а не что-то выдающееся.

Вообще, после публикации, в которой я рассказал о «сливе», в соцсетях мне написало около 50 человек — нынешние олимпиадники, выпускники, даже бывший преподаватель геофака БГУ. Все поддерживали. Откликнулись и те, кто в этом году ездил на республику от Витебской и Брестской области. Говорили, что, если нужно, готовы подтвердить мои слова.

— А ребята из команды Гродненской области [именно учащимся из этой команды были заранее известны задания. — Прим. TUT.BY] писали?

— Нет, они молчат, и я их понимаю, но и себя виноватым не считаю. Они нарушили правила игры и осознают это. Честно, в какой-то момент, когда у меня уже были листочки с заданиями, я думал: не нужно никуда сообщать. Что это изменит?.. А потом вспомнил семи- и восьмиклассников, с которыми как-то готовился к олимпиаде. Там такие умные ребята! И решил: должен сделать это для них и ради географии.

«В 8-м классе провалил „областную“ олимпиаду и поругался с учителем»



Игнат девять лет занимается футболом, входит в молодежный парламент, представляет свою школу на разных мероприятиях.

— Географией увлекался еще мой папа. Сколько себя помню, в квартире у нас висели карты, в 6 лет я знал столицы всех стран Европы. Учиться пошел в обычную школу, но потом родителям посоветовали перевести меня в гимназию. Там преподавал и сейчас преподает Владимир Мечиславович Валюк. С 6-го класса я стал ходить к нему в олимпиадную школу, где мы усиленно изучали географию.

А потом случилась смешная история. Как-то в субботу я пришел на наши занятия, смотрю: возле кабинета много подростков. Оказалось, курсов в тот день не было, старшеклассники писали школьную олимпиаду по географии за 9-й класс. Именно с 9-го класса начинается районный, областной и республиканский этапы.

Владимир Мечиславович подумал: ну не отправлять же ребенка домой. Посадил меня-шестиклассника со всеми, дал задание. Я написал — и прошел на район. Сходил на район — и бац, еду на область. Помню, меня даже телевидение снимало. И выступил я тогда нормально: чуть ниже середины. Через год на области я уже взял диплом III степени.

А в 8-м классе начались проблемы. Из-за олимпиад у меня было свободное посещение, я пропускал другие предметы и сильно съехал. Поведение тоже хромало. Я любил побегать и подраться. Стал слишком самоуверенным. По географии учил только то, что мне нравилось, а не то, что говорил преподаватель. В итоге — провалил областную олимпиаду, а по дороге домой еще и с Владимиром Мечиславовичем серьезно поругался.

Тогда я решил уйти из гимназии в обычную школу. Люди всегда идут по пути наименьшего сопротивления, вот и я не стал сопротивляться.

Месяца через полтора-два пришло осознание, что я пошел на скат. В новом классе нужно было заново доказывать, что я чего-то стою. Это было стимулом подтянуться в учебе. Я сходил извинился перед Владимиром Мечиславовичем. А главное — стал спокойнее.

В общем, все потихоньку наладилось. В 9-м классе я снова прошел по географии на область, взял диплом III степени, в 10-м была республика. До диплома мне не хватило двух баллов.

«Когда в 11-м классе понял, что не прохожу на республику, я кричал»





— О том, что олимпиады по географии проходят не всегда честно, я слышал с 6-го класса. Просто внимание на это долго не обращал. Утешал себя: я пока маленький, у меня будет шанс, я свое возьму. Но не случилось.

Когда в 11-м классе на области понял, что не попадаю в пятерку лидеров, а значит, не прохожу на республику, я просто кричал: «Ну как так?!»

В тот вечер к нам с Владимиром Мечиславовичем подошел гродненский парень, который набрал 220 баллов. Пожал нам руки и стал извиняться. Сказал: он и еще некоторые ребята заранее знали задания. Я чувствовал, он сожалеет, но не смог дослушать его до конца. Развернулся и ушел.

Злость от всей этой несправедливости просто перла из меня. Когда вернулись с олимпиады домой, сел и написал в Администрацию президента. Стало легче.

— Почему туда?

— Как-то на занятии по обществоведению учительница рассказала: ученик отправил письмо президенту, и школу потом долго трясли проверки. Я подумал: обращаться без доказательств в милицию или прокуратуру смысла нет. И, как тот парень, написал президенту. В ответ мне сообщили: «Областная олимпиада прошла честно».

Ну честно, так честно, подумал я. Стал готовиться к экзаменам и ЦТ. Прошло месяца полтора. Мой друг, 10-классник, поехал на подготовительные курсы, где с командой Гродненской области готовился к республике. Там ему показали листочки с будущими олимпиадными заданиями для 11-классников. Он рассказал мне. Мы обсудили и забыли.

И только через пару дней до меня дошло: это же расписанная олимпиада! Я сказал другу: второго шанса доказать «сливы» у нас не будет. Он ответил: если это поможет решить проблему, действуй.

«Ученики — заложники ситуации»





— Цели отомстить кому-то из ребят у меня не было. Как по мне, дети в данной ситуации вообще ни при чем. Ученики — заложники ситуации. Победы на олимпиадах — это престиж школы, премии учителям. Вот некоторые педагоги и стараются. Хотя виноваты не только они — не из космоса же берут будущие задания.

А дети… Многие даже не всегда догадываются, что нарушают правила. Например, учитель, зная задания, советует ребенку: глянь эту тему — и ты делаешь.

В прошлом году перед мультимедиатуром на республике одна девочка у меня спрашивала про какой-то «парадокс». Это что-то настолько специфическое, не любой преподаватель про него вспомнит. А она просто так про него заговорила. Стала гуглить. А потом в заданиях оказалось два вопроса по этому «парадоксу».

…Каждый, кто участвует в каких-то соревнованиях, хочет быть первым. А тут подворачивается возможность победить — и ты вряд ли откажешься. Я бы, например, не отказался и тоже списал. В этом человеческая сущность.

— Выходит, вся эта твоя борьба — не за честность.

— Нет. Она за то, чтобы убрать искушение, которому сложно противостоять.

«Осенью я выиграл выборы — и теперь президент школы»





— Как эта ситуация изменила мою жизнь? Да никак. Только в классе все меня теперь подкалывают: звезда, молодец, красава.

В комментариях под статьей писали, что я это затеял ради пиара. Ну какой пиар? В учебном заведении мое имя и без того многие знали. Еще осенью я выиграл выборы — и теперь президент школы.

Владимир Мечиславович, который хоть и работает в гимназии, но тренировал меня ко всем олимпиадам, поддержал. Директор моей школы — тоже. Когда приезжала проверка из Министерства образования, она сказала: «Я вникать не буду, но мы за тебя горой». Я ответил: «Не волнуйтесь. Я ничего не нарушил. Тем более это они к нам домой приехали, а не мы к ним».

«Всегда найдутся те, кто готов тебя поддержать»





— Сейчас я готовлюсь к ЦТ и экзаменам, буду поступать в БГУ на геофак. Мне сложно представить себя в какой-то другой профессии. Разве что юристом — но проходные на юрфак очень высокие. Могу не попасть на бюджет, а учиться за деньги я не пойду. Мама воспитывает меня одна, не хочу ее напрягать. Наоборот, с 9-го класса летом подрабатывал на стройке — хотел освободить ее от лишних трат. Возможно, в будущем, когда стану сам зарабатывать, платно получу еще и юридическое образование.

— Какая у тебя мечта?

— Сделать что-то в Беларуси, чтобы иностранцы, услышав название нашей страны, хотели здесь побывать. Ну или хотя бы перестали думать, что Беларусь — это где-то в России.

— А что это может быть?

— Не знаю. Пока план такой: на геофаке много программ по обмену. Подтяну английский — и со 2−3 курса попробую съездить поучиться в других странах. Может, появится идея. Ну, а сейчас для себя я понял: обычный человек в силах что-то изменить. Главное — не бояться! Всегда найдутся те, кто готов тебя поддержать.