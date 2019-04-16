﻿ Прислушались к мнению горожан. У Бернардинского костела не будет большой надписи «Ленінскі раён». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Прислушались к мнению горожан. У Бернардинского костела не будет большой надписи «Ленінскі раён»

17.04.2019 16:01 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На холме Бернардинского костела не будет надписи «Ленінскі раён». Для укрепления склона, на котором стоит костел, появятся только кустарники казацкого можжевельника. Их начнут высаживать в ближайшее время, рассказывает портал hrodna.life.


Фото: hrodna.life

17 апреля ситуацию с надписью прокомментировала и гродненская римско-католическая епархия:

— Тэрыторыя Пабернардынскага ўзгорка не належыць Рыма-каталіцкаму Касцёлу, таму мы не маем ніякага ўплыву на склаўшуюся сітуацыю і не можам адказваць за ландшафтны дызайн, якім займаецца «Зелянбуд». З кіраўніцтвам Гродзенскай дыяцэзіі рашэнне аб стварэнні жывога надпісу «Ленінскі раён» на схіле ўзгорка не ўзгаднялася. Мяркуем, што дадзеная ініцыятыва псуе знешні выгляд гістарычнага цэнтра горада. Надпіс таксама будзе адцягваць увагу не толькі мясцовых жыхароў, але і шматлікіх турыстаў ад знакавага месца, якім з’яўляецца найстарэйшая святыня горада — касцёл Адшукання Святога Крыжа.

Напомним, сотрудники «Зеленстроя» с 15 апреля на холме Бернардинского костела начали создавать большую надпись «Ленінскі раён»: буквы высадят из кустарников. Похожая надпись «Кастрычніцкі раён» появится на откосе по улице Дарвина на другом берегу Немана, рассказали в «Зеленстрое».

Гродненцы создали петицию за отмену решения о создании данных надписей.
Ее подписали более 900 человек.

 
 
Ссылка на источник 99
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На холме Бернардинского костела не будет надписи «Ленінскі раён». Для укрепления склона, на котором стоит костел, появятся только кустарники казацкого...
 
Новости дня
Новости общества
 
Лишних 26 тысяч евро нашли таможенники у семьи россиян, которые ехали через Беларусь в Италию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
17.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • женские обложки для автодокументов в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика