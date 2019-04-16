Прислушались к мнению горожан. У Бернардинского костела не будет большой надписи «Ленінскі раён»

Источник материала: Tut.by

На холме Бернардинского костела не будет надписи «Ленінскі раён». Для укрепления склона, на котором стоит костел, появятся только кустарники казацкого можжевельника. Их начнут высаживать в ближайшее время, рассказывает портал hrodna.life.



Фото: hrodna.life

17 апреля ситуацию с надписью прокомментировала и гродненская римско-католическая епархия:

— Тэрыторыя Пабернардынскага ўзгорка не належыць Рыма-каталіцкаму Касцёлу, таму мы не маем ніякага ўплыву на склаўшуюся сітуацыю і не можам адказваць за ландшафтны дызайн, якім займаецца «Зелянбуд». З кіраўніцтвам Гродзенскай дыяцэзіі рашэнне аб стварэнні жывога надпісу «Ленінскі раён» на схіле ўзгорка не ўзгаднялася. Мяркуем, што дадзеная ініцыятыва псуе знешні выгляд гістарычнага цэнтра горада. Надпіс таксама будзе адцягваць увагу не толькі мясцовых жыхароў, але і шматлікіх турыстаў ад знакавага месца, якім з’яўляецца найстарэйшая святыня горада — касцёл Адшукання Святога Крыжа.

Напомним, сотрудники «Зеленстроя» с 15 апреля на холме Бернардинского костела начали создавать большую надпись «Ленінскі раён»: буквы высадят из кустарников. Похожая надпись «Кастрычніцкі раён» появится на откосе по улице Дарвина на другом берегу Немана, рассказали в «Зеленстрое».

Гродненцы создали петицию за отмену решения о создании данных надписей.

Ее подписали более 900 человек.