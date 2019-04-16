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Резерв набирается опыта

17.04.2019 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Резерв набирается опыта

«Постоянно работать над собой, жить по совести, чтобы уважали окружающие люди, а руководство смогло увидеть перспективных специалистов, не жалеющих себя ради успеха общего дела» — эти и другие рекомендации высказал председатель Могилёвского облисполкома Леонид Заяц участникам областного семинара — молодым людям, состоящим в резерве на должности руководителей сельхозорганизаций. На выездном семинаре-практикуме 10 апреля побывал и заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Глусского райисполкома Александр Кульба.

«Программа семинара была насыщенной и содержательной, — поделился впечатлениями от поездки Александр. — После встречи с главой региона мы смогли изучить опыт работы Белыничского сельскохозяйственного производственного кооператива «Колхоз «Родина» — одного из лучших в области предприятий. Посетили Аллею трудовой славы, столовую хозяйства, собственный музей и летний амфитеатр, машинный двор, побывали на ферме по выращиванию молодняка крупного рогатого скота в деревне Согласие, впечатлились ходом реконструкции молочнотоварной фермы в деревне Старое Село — на ее месте будет современный молочнотоварный комплекс. На пользу пошли встреча и общение с руководителем колхоза Александром Лапотентовым, который из некогда убыточного хозяйства смог создать крупное современное производство и успешно руководит им уже 38 лет. Главный секрет успеха предприятия — забота о работниках, создание достойных условий труда, его стимулирование в виде различных поощрений. К примеру, если сотрудник не курит, а ведет здоровый образ жизни, он получает доплату к зарплате. Лучшим работникам хозяйство оплачивает отдых в санаториях Беларуси и за рубежом. В целом впечатлили чистота и порядок производственных объектов хозяйства, изобилие кормов, наличие современной техники, а также зарплата работников, она составляет тысячу рублей, рентабельность же реализуемой продукции превышает 30 %. Всё это, на мой взгляд, стало возможным благодаря ответственности и честности руководителя перед собой и другими людьми, его настойчивости в достижении цели, желанию быть хозяином своего дела».

Анна АВТУХОВА

Фото с сайта mogilev-region.gov.by

 
 
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«Постоянно работать над собой, жить по совести, чтобы уважали окружающие люди, а руководство смогло увидеть перспективных специалистов, не жалеющих себя ради...
 
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