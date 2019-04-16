﻿ Употреблял наркотики с 12 лет. Совладельца модного бара судят за распространение психотропа. 21.by
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Употреблял наркотики с 12 лет. Совладельца модного бара судят за распространение психотропа

17.04.2019 16:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

17 апреля в суде Центрального района начался процесс по делу Владислава Бриштеля, совладельца минского бара «Штирлиц». Полгода назад его задержали при попытке спрятать закладку с психотропом. В тот же день он успел спрятать 27 закладок, но до потребителей товар не дошел. Бриштель полностью признает вину и сам сообщил милиции, где прятал запрещенные вещества.


Влад Бриштель признался, что систематически употреблял наркотики с 12 лет — и вплоть до 2012 года, до своих 25 лет. В основном это была марихуана, иногда амфетамин. После 2012-го, говорит, курил марихуану реже, несколько раз в год.

— Тяжелые семейные обстоятельства вынудили совершить преступление, — заявил обвиняемый.

Он пояснил, что в 2013 году у него родился ребенок с серьезным заболеванием. Нужны были деньги на лечение и реабилитацию девочки: у нее первая группа инвалидности, поражено 70% головного мозга.

— Начались проблемы с баром. Мне пришлось пойти работать администратором к сестре в салон красоты. Это непросто: еще недавно ты был владельцем заведения, тебя показывали в сюжетах с президентом об упрощении условий для бизнеса — а потом ты записываешь девочек на ногти. Но я пошел. Я просил у друзей одолжить деньги, просить вернуть мне долги. Но никто не мог помочь. Продать мне тоже было нечего. Я пошел на это [преступление] не для того, чтобы питаться в ресторанах и одеваться побогаче. У меня возникла проблема. И я решил ее крайне неправильно.


В октябре 2018 года Бриштель решил приобрести марихуану на продажу. Вбил запрос в поисковике, вышел на «проверенного» дилера — с высоким рейтингом и положительными отзывами. В приложении телеграм, которое позволяет сохранять анонимность, договорился с продавцом о покупке особо опасного психотропа мефидрона, так как марихуаны в наличии не было. За часть биткоина (на сумму в эквиваленте 400 рублей) Бриштель, по его словам, купил около 100 г запрещенного вещества.

— Если вы сегодня посмотрите интернет, увидите массу предложений. Рынок огромный. Я был даже поражен, что купить и продать наркотики на территории Беларуси — не проблема. Но я здесь оказался не за поиск в интернете. Бдительность людей и органов помогли (установить распространение. — Прим. ред.). Это на самом деле хорошо. Я, кстати, предлагал, оперативникам показать, как работает приложение, по которому я приобретал вещество, пока действовал временный пароль. Но мне сказали: «Сами разберемся». Это меня удивило. Я думал, это может помочь для раскрытия других преступлений.


Бриштель забрал «товар» 28 октября в лесу в районе Минского моря. И сразу же в машине стал расфасовывать вещество на более мелкие дозы. После этого поехал прятать закладки по городу: часть спрятал в Троицком предместье, часть — в частном секторе. В тот же день при попытке спрятать 28-ю закладку его задержали. Бриштель в момент задержания попытался выбросить сверток с психотропом.

— Милиционер подъехал на машине, сбил меня с ног. Я понимаю, это нормальное поведение при работе с преступниками. Милиционер кричал матом, угрожал применить оружие. Он был одет в гражданскую одежду. На минуту я подумал, что это оголтелый наркоман, который хочет на мне заработать. Я машинально бросил сверток на землю, — пояснил обвиняемый. — Оказалось, это был милиционер.


Бриштель подчеркивает, что после задержания сам рассказал правоохранителям, где находятся другие закладки. Говорит, что на него никто не давил.

— 27 закладок, — уточнил он. — Я предлагал еще назвать адреса, но оперативники, что меня удивило, сказали, что больше не надо. 3−5 закладок осталось в тайниках. Хочу подчеркнуть, что ни одна закладка так и не дошла до потребителя. И я старался прятать так, чтобы случайные люди, особенно дети, не могли обнаружить свертки. Прошу учесть, что я сотрудничал со следствием и назначить мне минимальное наказание. За полгода в СИЗО я понял, почему у нас в стране сроки такие [за распространение наркотиков], почему так строго с этим. Я понимал, что делал. Но не нашел тогда другого выхода.

Владиславу Бриштелю предъявлено обвинение в незаконном обороте особо опасного психотропа в крупном размере (ч.3 ст. 328 УК), санкция статьи предусматривает наказание от 8 до 15 лет лишения свободы. Бриштель ранее был судим за хулиганство.

 
 
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Бриштель полностью признает вину и сам сообщил милиции, где прятал запрещенные вещества.
 
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